Il cammino della torcia delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 ha attraversato oggi, martedì 3 febbraio, i Comuni di Vimercate, Arcore e Lesmo

Grande festa nel Vimercatese per il passaggio della torcia olimpica. Nella mattinata di oggi, martedì 3 febbraio, la carovana delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 ha attraversato i territori di Vimercate, Arcore e Lesmo.

Vimercatese in festa per la fiamma olimpica

Proveniente dal Meratese, la torcia è arrivata a Vimercate partendo dalla chiesa di San Maurizio, per poi passare in via Motta, via Mazzini, via Pinamonte e poi dritto lungo via Rota fino a Oreno. Tantissime le persone presenti per le strade, tra cui anche i bambini delle scuole, che hanno così salutato il passaggio dei tedofori, preceduti dalle carovane di Coca Cola e Enel.

Il viaggio della fiaccola è passato poi da Oreno entrando in Arcore, percorrendo via Battisti, poi via De Gasperi, il cavalcavia della Peg, via Casati, per poi arrivare nella centralissima via Roma sfilando davanti alla villa Borromeo e proseguire poi per via Monte Bianco verso Peregallo. Davanti a villa Borromeo, tra le tante persone che hanno voluto partecipare a questo momento di festa, non sono mancate però anche le proteste. I comitati ambientalisti e “no Pedemontanta” hanno infatti esposto degli striscioni con la scritta “Olimpiadi insostenibili”.

L’arrivo a Lesmo e il trasferimento a Seregno

Infine per l’ultimo tratto sul territorio del Vimercatese, come detto la fiaccola è arrivata a Lesmo entrando in Peregallo dalla Sp7, procedendo per tutta la salita verso il centro paese. Ha sfilato per via Marconi arrivando davanti alla chiesa dove erano presenti tanti lesmesi e bambini delle scuole. Il percorso è proseguito sino all’altezza della sede della Bcc per svoltare in via IV Novembre, via Manzoni, via Lambro e via Vittorio Veneto dove era prevista la fine del tragitto.

Davanti al municipio di Lesmo era infatti atteso il pullman per il trasferimento verso Seregno dove la fiaccola riprenderà il suo cammino verso la tappa di Como. Tra i tedofori illustri, proprio oggi pomeriggio a Seregno è atteso anche l’astronauta Paolo Nespoli. Domani invece a Monza sarà invece il turno del velocista brianzolo Filippo Tortu.