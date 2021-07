La fibra ottica ultraveloce arriva a Concorezzo. Importante iniziativa realizzata in collaborazione con Tim e inserita nei progetti del "Borgo del Futuro".

Innovativo piano di cablaggio

Tim sta avviando a Concorezzo un innovativo piano di cablaggio che, con un investimento stimato di circa 1,5 milioni di euro e in sinergia con l’Amministrazione comunale, porta la fibra ottica fino alle abitazioni per rendere disponibili collegamenti ultraveloci fino a 1 Gigabit/s. La città lombarda, infatti, è stata inserita nel programma nazionale di copertura di FiberCop, che ha l’obiettivo di realizzare la rete di accesso secondaria in fibra ottica nelle aree nere e grigie del Paese per sviluppare soluzioni FTTH (Fiber To The Home) secondo il modello del co-investimento previsto dal nuovo Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche. Gli interventi per la realizzazione della nuova rete, che saranno coordinati da TIM, inizieranno a breve in molte zone della città, in modo da rendere i servizi progressivamente disponibili, con l’obiettivo di collegare circa 3.900 unità immobiliari alla conclusione del piano. Per la posa della fibra ottica saranno utilizzate, laddove possibile, le infrastrutture già esistenti.

"Grazie a questo piano, Concorezzo avrà una fibra ottica ancora più performante di quella che già oggi è a disposizione di cittadini e imprese grazie alla tecnologia FTTCab, che rende disponibili collegamenti fino a 200 megabit per 5.800 unità immobiliari - spiegano Amministrazione comunale e responsabili del progetto - La nuova rete super-veloce consentirà di accelerare i processi di digitalizzazione sul territorio, a beneficio di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, e di assecondare al meglio le esigenze professionali anche legate allo smart working e alla didattica a distanza".

La soddisfazione del sindaco Capitanio

Grande la soddisfazione del sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio, che ha sottolineato anche l'importanza del progetto in ottica "Borgo del Futuro".

"Siamo sicuramente soddisfatti per l’avvio di questa importante operazione di cablaggio della nostra città che sta prendendo il via e che si concluderà entro la fine del 2023 - dichiara il primo cittadino - L’arrivo della fibra ottica ultraveloce in tutto il territorio comunale rappresenta infatti un passo in avanti sia per i privati sia per le aziende e per le scuole. Questa pandemia ha fatto emergere, in modo evidente, la necessità di avere a disposizione infrastrutture adeguate per lavorare o studiare anche da casa e per poter implementare la digitalizzazione delle imprese. Questo progetto è la risposta alla richiesta di potenziamento della copertura di rete della nostra città, un progetto che per noi ha la massima priorità. Si tratta evidentemente anche di un passo fondamentale, propedeutico alle attività inerenti all’iniziativa ministeriale Borgo del Futuro e, in particolare, quelle legate alla smart mobility".

Sulla stessa lunghezza d'onda Egidio Carlesso, responsabile Field Operations Line Lombardia Nord Ovest di TIM.