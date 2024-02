La "firma" di Fleximan anche in Brianza: imbrattati gli autovelox

La "firma" di Fleximan, il vendicatore mascherato che abbatte gli autovelox a colpi di flessibile, è stata avvistata anche in Brianza: a Busnago, negli ultimi giorni, sono infatti stati danneggiati alcuni rilevatori di velocità.

Imbrattati gli autovelox a Busnago

Nessun flessibile però a Busnago, dove invece i vandali hanno preferito armarsi di bombolette spray. I due autovelox colpiti si trovano entrambi lungo via Unità d'Italia, lontani dal centro abitato e quindi più isolati. Uno è stato ricoperto di vernice viola, il secondo di verde e su un lato della colonnina è stata apposta la "firma" di Fleximan, appunto.

Autovelox nel mirino

In paese non è il primo episodio che vede nel mirino gli autovelox posizionati dall'Amministrazione comunale. Qualche mese fa uno dei rilevatori era stato abbattuto a bastonate da un uomo molto probabilmente in stato di ebbrezza. Ora, invece, sono stati danneggiati in altra maniera. Degli episodi sono state allertate le Forze dell'ordine.