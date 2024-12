La Folgore Caratese tornerà a giocare a Carate Brianza

La Folgore Caratese tornerà presto a giocare sul prato dello stadio XXV Aprile di Carate Brianza.

L'annuncio è arrivato direttamente da Michele Criscitiello, presidente della società di calcio che milita in serie D, lanciatissima verso i vertici della classifica del campionato dopo le quattro vittorie consecutive conquistate nelle ultime quattro gare contro Pro Sesto, Crema, Club Milano e Ciliverghe Mazzano.

La Folgore torna a Carate Brianza

Proprio nei giorni scorsi all'impianto sportivo comunale di Carate Brianza sono iniziati e sono già stati conclusi i lavori di sostituzione delle vecchie lampade dell'impianto di illuminazione con la posa di nuovi dispositivi a led di ultima generazione, che potranno essere anche in futuro implementati in caso di promozione in serie C.

E durante le festività di Natale di metterà poi mano invece anche al manto erboso dello stadio, che sarà adeguatamente risistemato e rimesso a nuovo.

Tempo un mese e mezzo, dunque, e la Folgore Caratese lascerà l'impianto in sintetico di Verano Brianza all'interno dello Sportitalia Village per disputare le gare casalinghe a Carate Brianza.

"Torneremo a Carate Brianza, dove già negli anni siamo intervenuti investendo nelle tribune nuove e non solo. Devo però ringraziare il sindaco e la Polizia locale di Verano Brianza che ci sono sempre stati vicini e ci hanno consentito di ospitare le partite allo Sportitalia Village", ha dichiarato Criscitiello.

La sfida alla Castellanzese per centrare la quinta vittoria consecutiva

Domani pomeriggio, domenica 15 dicembre, la Folgore Caratese sarà impegnata contro la Castellanzese per provare a centrare la quinta vittoria consecutiva che la lancerebbe di diritto tra le protagoniste assolute del girone B. Potrà farlo fra l'altro anche con il sostegno del caloroso pubblico di casa dopo che la Corte d'Appello sportiva ha sospeso la sanzione inflitta dalla procura Federale alla società dopo la gara del primo dicembre che aveva penalizzato la squadra con una multa e due turni da disputare a porte chiuse.