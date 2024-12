Cinquemilatrecentoventicinque euro per dare speranza a chi combatte contro un tumore cerebrale, realizzando un database nel ricordo di Nicolò Baseggio, il 20enne di Seregno morto a fine giugno proprio per questa tremenda malattia.

La Fondazione Maugeri e Sport4All uniscono le forze nel ricordo di Nicolò

E’ la straordinaria somma raccolta durante la cena natalizia di beneficenza dell’associazione di Lentate sul Seveso Sport4All, che si è svolta al ristorante «Da Rosa» di Capiago Intimiano. Un’occasione in cui la società di baskin (basket inclusivo) fa il punto dei progetti realizzati, ma anche un modo, da tre anni a questa parte, per raccogliere fondi a favore di associazioni del territorio.

E si è allargata sempre più la rete che il sodalizio guidato dal presidente Luca Porta ha costruito con altre realtà che fanno del bene. Un percorso iniziato nel 2022 con il sostegno al Comitato Maria Letizia Verga, proseguito nel 2023 con la collaborazione con MeLa Gioco e arrivato quest’anno a coinvolgere la Fondazione Salvatore Maugeri di Pavia, che dal 1985 favorisce la ricerca scientifica e offre cura e assistenza ai pazienti fragili.

«E’ la realtà che per un periodo ha seguito il nostro ex atleta Nicolò Baseggio nella sua battaglia contro un tumore cerebrale - ha spiegato Porta - Dato che la malattia aveva limitato l’utilizzo di un braccio e di una gamba, aveva deciso di entrare in una delle nostre squadre di baskin insieme al papà Maurizio, che è rimasto tuttora nell’associazione».

La parola è quindi passata a Federico Sottotetti, medico oncologo della Fondazione, presente alla serata con alcuni colleghi:

«Crediamo fermamente che la ricerca sia fondamentale per la cura delle persone, soprattutto se soffrono di malattie complesse come il tumore cerebrale, purtroppo ancora poco curabile - ha spiegato - A Pavia abbiamo creato un ecosistema favorevole per la cura delle neoplasie cerebrali, formato dalla Maugeri, dalla Fondazione Mondino, dal Centro nazionale di adroterapia oncologica (Cnao) e dal Policlinico San Matteo».

Il progetto

E’ quindi entrato nel merito del progetto che questo gruppo vorrebbe realizzare:

«Vogliamo dotarci di un database, una banca di informazioni con i dati dei pazienti, aperta e condivisa, a cui ciascuna delle quattro strutture sanitarie può accedere. Un modo per mettere a confronto le informazioni, analizzarle e quindi trovare delle strategie di cura sempre più efficaci».

Un database che porterà il nome di Nicolò, che quindi continuerà a vivere e a fare del bene.

«Siamo orgogliosi di aver scelto la Fondazione Maugeri per nostro figlio - ha ricordato mamma Debora - Ci era stata consigliata dall’Istituto Besta di Milano, dove Nicolò era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. E in effetti nei tre mesi di degenza a Pavia ha ricevuto un’ottima assistenza, è proprio vero che la differenza la fanno sempre le persone».

Ha quindi ringraziato, insieme al marito, la Sport4All per questa raccolta fondi, «che dà un senso al percorso fatto da Nicolò in questo ultimo anno. Speriamo che possa servire ad aiutare qualcun altro, che magari sia più fortunato di lui».

E’ stata quindi la volta di Anna Pagani dell’Auser di Barlassina, il sodalizio che da anni collabora con la Sport4All accompagnando l’atleta Fabio Cairoli agli allenamenti. Per suggellare la bella amicizia nata tra le due realtà, Porta ha dato un contributo in denaro a favore delle attività dell’Auser a Pagani, che lo ha omaggiato con i calendari dell’associazione, in cui compare anche Fabio.

Porta ha quindi ringraziato tutta la squadra di allenatori e in particolare quella che sta seguendo i «Dragons», la formazione junior introdotta quest’anno e che conta 12 iscritti. «Grazie anche a tutti i nostri sponsor, che ci sostengono e ci permettono di realizzare tante iniziative», ha concluso. «Siete una grande famiglia che anno dopo anno si allarga - l’intervento del vicesindaco di Lentate, Marco Boffi - Oltre che per lo sport fate tanto anche per il sociale e noi come Amministrazione saremo sempre al vostro fianco». Ha quindi annunciato il «regalo di Natale» della Giunta alla Sport4All: «Oltre ad ampliare e riqualificare l’area parcheggio del centro sportivo di via Superga, installeremo un montascale per consentire ai disabili di accedere alla tribuna della palestra».

«La ricerca è utile per salvare vite»

Durante la serata di lunedì ha preso la parola anche Chiara Lorello, presidente dell’associazione MeLa Gioco, beneficiaria della somma di 2.200 euro raccolta alla cena natalizia del 2023. Con i genitori di Nicolò Baseggio ha in comune un enorme dolore, una grande forza e un nome. Era infatti la storica compagna di Niccolò Sartoni, stroncato a soli 28 anni da un melanoma. Dopo la sua morte, per tenere vivo il suo ricordo e sensibilizzare sulla prevenzione, Lorello ha fondato MeLa Gioco. «Anche noi sosteniamo la ricerca e l’inclusione - ha detto - Con i fondi raccolti l’anno scorso abbiamo realizzato un campo da basket e da baskin a Busto Arsizio, facendo rivivere un parco che da tempo era trascurato». Subito dopo Chiara Soldati del Comitato Maria Letizia Verga, che porta avanti progetti in memoria del fratello Teodoro, morto a soli 15 anni di leucemia, ha sottolineato l’importanza della ricerca per salvare vite e dei database, «che consentono di conoscere meglio la malattia incrociando i dati e di cambiare la prospettiva di cura».