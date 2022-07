Il 10eLotto premia ancora la Brianza. Nell'ultimo concorso la vincita più alta è stata assegnata proprio sul nostro territorio, più precisamente ad Arcore.

La fortuna bacia la Brianza: vincite a Seregno e Arcore

Qui un fortunato giocatore è si è portato a casa 20mila euro grazie ad un 8 Doppio Oro, seguito da un 4 Doppio Oro da 16mila euro realizzato a Milano.

Sempre in Brianza, ma questa volta a Seregno, sono stati centrati due 6 Oro da 13.500 euro ciascuno mentre a Mariano Comense, in provincia di Como, è arrivato un 7 Oro da 10mila euro. L'ultima vincita a Bollate, in provincia di Milano, dove si festeggia per un 6 Oro da 6.250 euro.