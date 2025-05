La Lombardia pronta ad accogliere il Giro d'Italia

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, con il ministro per il Turismo Daniela Santanchè e il sottosegretario alla Presidenza con delega allo Sport e Giovani Federica Picchi oggi, lunedì 5 maggio, a Palazzo Lombardia, hanno partecipato alla presentazione delle tappe del Giro d'Italia 2025 con transito, arrivo o partenza in Lombardia. Tra le città protagoniste Cesano Maderno.

A rappresentare Cesano Maderno c'era il sindaco Gianpiero Bocca con l'assessora allo Sport Rosanna Arnaboldi, il consigliere regionale Gigi Ponti e il presidente del Comitato di tappa, Giuseppe Fontana.

"Il circuito cittadino organizzato dal Giro d’Italia valorizzerà ancora di più il comune di Cesano Maderno e tutta la provincia di Monza e Brianza - ha detto il sindaco Gianpiero Bocca nel corso della presentazione - Si tratta di un evento particolarmente unico nel palinsesto dell’organizzazione del Giro perché Cesano non sarà solo arrivo di tappa ma teatro di un vero e proprio circuito cittadino. Si tratta di 12 chilometri che verranno percorsi due volte dagli atleti, permettendo alle 100mila presenze stimate di poter godere a pieno di questa tappa. La macchina organizzativa è complessa: sono 25 le vie interessate dal giro, tra cui le principali nel centro storico, che mostreranno ancora di più la bellezza del nostro Palazzo Arese Borromeo. Inoltre, sono circa 200 i volontari che hanno aderito alla call to action per dare supporto attivo all’evento: cittadini tra cui anziani, giovani e famiglie che si sono resi disponibili a gestire l’afflusso di persone e rendere questa esperienza unica. Grazie a Regione Lombardia per la vicinanza che sta dimostrando”.

All’evento erano presenti, fra gli altri, il presidente del Consiglio regionale, Federico Romani e il sottosegretario alla Presidenza con delega a Autonomia e Rapporti con il Consiglio regionale, Mauro Piazza.

La Corsa rosa parte venerdì dall'Albania

La Corsa rosa prenderà il via venerdì 9 maggio da Durazzo, in Albania. Il territorio della Lombardia vedrà un primo attraversamento, con arrivo a Viadana (MN) dopo 172 km, giovedì 22 maggio con la 12esima frazione, che scatterà da Modena e passerà per Casalmaggiore nel Cremonese per arrivare nei territori dell'Oglio Po.

Giovedì 29 maggio la Morbegno - Cesano Maderno

Il Giro d'Italia farà quindi rientro in Lombardia il 28 maggio con la 17esima tappa di 155 km, San Michele all'Adige-Bormio (SO), un percorso che porterà i corridoi alle scalate del Passo del Tonale e del Passo del Mortirolo "Cima Pantani". Nel giorno della festa della Lombardia, giovedì 29 maggio, la 18esima tappa di 144 km sarà disputata interamente sul territorio regionale con partenza da Morbegno (SO) e arrivo a Cesano Maderno (MB) e vedrà passaggi da Colico, Dervio, Bellano (in provincia di Lecco) e Albiate, Lesmo e Seregno in Brianza.