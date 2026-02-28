“La lotta di liberazione e l’emancipazione della donna”, in mostra i lavori delle scuole

“La lotta di liberazione e l’emancipazione della donna”, in mostra a Desio, in occasione delle Festa della Donna i lavori delle scuole realizzati per il concorso promosso dalla sezione Anpi “Enrico Novati”.

Iniziativa dell’Anpi Desio per la Festa della Donna

La sezione desiana Enrico Novati dell’Anpi, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e delle scuole secondarie di primo grado della città, aveva indetto per il 2025 il concorso: “La lotta di liberazione come emancipazione della donna e presa di coscienza del suo ruolo nella società italiana”, riservato a gruppi di alunni o all’intera classe dell’ultimo anno della scuola media.

Il concorso nelle scuole

Il concorso dell’Anpi aveva lo scopo di promuovere la conoscenza di quelle figure femminili che, non solo combatterono o operarono a fianco dei partigiani per sconfiggere il nazi-fascismo, ma lottarono per affermare la propria personalità e rivendicare un ruolo paritetico per se stesse e per le altre donne. La scuola Pirotta partecipò con i lavori: “I volti della Resistenza”, delle classi 3A e 3B; “Libere e ribelli” della classe 3D; “Il cammino delle donne” della classe 3G; “Intervista a Paola Del Din” della classe 3E. La scuola Pertini partecipò con il fumetto: “La Storia di Fernanda Wittgens a Fumetto”, realizzata dagli alunni del Laboratorio di Fumetto. La scuola Rodari presentò “Podcast: Non Solo Tacchi e Bigodini” delle classi 2C e 3E.

La mostra dal 5 al 12 marzo

L’Anpi, in collaborazione con La Coop di Desio, in occasione della Festa della donna, esporrà i lavori grafici nel corridoio antistante le casse del supermercato. La mostra potrà essere visionata dal pomeriggio di giovedì 5 marzo alla mattina di giovedì 12 marzo.