La Marching Band conquista il Regno Unito

Successo per la Triuggio Marching Band alla finale del British Winter Guard Championships, la massima competizione di colorguard del Regno Unito.

La Tmb conquista il Regno Unito

Lo scorso weekend si è tenuta in Inghilterra la Finale del British Winter Guard Championships, la massima competizione di colorguard del Regno Unito. "Le nostre color, guidate da Graziella Corbo, hanno partecipato alle qualificazioni e alla finale della categoria International Regional "A" e dopo aver brillantemente superato le fasi eliminatorie sono arrivate in finale e con un ottimo punteggio si sono laureate campionesse di categoria - spiega il drum major Paolo Colombo - È stato il coronamento di una lunga stagione iniziata già a settembre con le prime clinic internazionali con i nostri istruttori inglesi Richard Gubby e Greg Howard con cui è in corso una collaborazione da anni. Le nostre 13 ragazze hanno così conseguito un prestigioso traguardo come primo gruppo Italiano a vincere una competizione Inglese, risultato reso ancora più significativo dalla presenza di 4 nuove ragazze che si sono aggiunte nell'ultimo anno direttamente dai progetti che la Tmb propone nelle scuole medie di Monza.

Ospite della Hunziker

La Triuggio Marching Band protagonista anche in televisione. L'ensemble triuggese ha partecipato alla trasmissione Mediaset "Michelle Impossible & Friends" andata in onda la scorsa settimana. Un invito arrivato direttamente dalla produzione per fare una sorta di sorpresa al cantante Mika sulla sua canzone più famosa, "Grace Kelly". La trasmissione, registrata negli studi Mediaset di Cologno Monzese, ha impegnato i musicisti triuggesi per un intero weekend. "Per noi è stato molto interessante partecipare e assistere al backstage - ha aggiunto Paolo Colombo - Abbiamo avuto l'occasione di vedere all'opera grandi artisti come Biagio Antonacci".

