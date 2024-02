La Marching Band festeggia il ventennale con un tour internazionale

La Triuggio Marching Band festeggia il ventennale con un tour internazionale.

La Triuggio Marching Band spegne 20 candeline

La Triuggio Marching Band si prepara a celebrare il suo ventennale con una serie di eventi nazionali e internazionali di grande rilevanza nel mese di marzo. Il tour inizierà il 2e 3 marzo, quando la Tmb si esibirà al famosissimo Carnevale di Nizza in Francia, uno degli eventi più prestigiosi del genere in Europa. Dopo l'entusiasmante tappa a Nizza, la Band si sposterà in Spagna dal 7 all'11 marzo, partecipando al festival internazionale di Castellon de la Plana, vicino a Valencia. Un'opportunità per portare la propria arte in un contesto internazionale e arricchire il proprio repertorio artistico.

Gli eventi del mese di marzo

Il 24 marzo, la Tmb sarà per la terza volta presente al Corso Fiorito di Sanremo, un grande evento trasmesso in diretta televisiva che segna il ritorno dopo una serie di edizioni sospese a causa del Covid-19. Ma le celebrazioni non finiscono qui: nel corso del mese di marzo, la Triuggio Marching Band riserverà ulteriori sorprese, culminando con la partecipazione del gruppo delle color guard alla finale del Wgiuk in Inghilterra, vicino a Birmingham.

Il drum major Paolo Colombo

"Questo ventennale non è solo un'occasione per celebrare la storia della band ma anche per ringraziare tutti i compagni di viaggio di questi anni, che hanno contribuito al successo del gruppo - il commento del drum major Paolo Colombo - Guardiamo al futuro con soddisfazione, con tanti nuovi allievi e componenti che si sono aggiunti dopo la storica esperienza in America dello scorso anno e i progetti nelle scuole del territorio tra cui spicca la collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Albiate e Triuggio. Seguiteci sui nostri canali social facebook e istagram".

