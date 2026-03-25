La Nazionale italiana di basket in carrozzina al Palameda per l’Easter Camp 2026

Dal 1° al 4 aprile 2026 il Palameda ospiterà il raduno della Nazionale italiana maggiore di basket in carrozzina, impegnata nell’Easter Camp 2026, primo appuntamento di preparazione in vista del Campionato del Mondo in programma a settembre 2026 a Ottawa. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Meda, si inserisce nel progetto sportivo presentato dalla Briantea84 Cantù, società di riferimento nazionale e internazionale nel basket in carrozzina, che proprio nel Palazzetto di via Udine svolge allenamenti e gare del campionato di Serie A e dell’attività giovanile.

Raduno della Nazionale di basket in carrozzina, convocati anche due giocatori della Briantea84

Il commissario tecnico Gertjan van der Linden ha convocato 16 atleti per il raduno, tra cui anche due giocatori della Unipol Briantea84 Cantù: il capitano Filippo Carossino e Simone De Maggi. Completano la lista dei convocati: Joel Joseph Boganelli, Enrico Ghione, Andrea Giaretti, Dimitri Tanghe, Gabriel Benvenuto, Driss Saaid, Gabriel Da Silva Pelizari, Giulio Maria Papi, Alessandro Sbuelz, Francesco Marotta, Luigi Topo, Alessandro Pedron, Cristiano Uras e Federico Balsamo. Lo staff azzurro sarà composto dal tecnico Fabio Castellucci, dalla fisioterapista Scheila Bellito e dal meccanico Claudio Possamai.

Il Palameda si conferma struttura di riferimento per lo sport inclusivo

La presenza della Nazionale rappresenta un importante riconoscimento per il territorio e per il PalaMeda, che si conferma struttura di riferimento per lo sport inclusivo e di alto livello, capace di ospitare eventi di rilievo nazionale.

«Accogliere la Nazionale italiana di basket in carrozzina al Palameda è motivo di grande orgoglio per la nostra città – dichiara l’assessore allo Sport Stefania Tagliabue – Si tratta di una realtà che rappresenta al meglio i valori dello sport: inclusione, impegno e capacità di superare i limiti. Il Palameda si conferma uno spazio centrale per la promozione dello sport e per l’organizzazione di eventi di alto livello».

«La presenza degli azzurri a Meda è un segnale importante per tutta la comunità – aggiunge il sindaco di Meda Luca Santambrogio – Il nostro territorio dimostra ancora una volta attenzione verso lo sport inclusivo e verso realtà come Briantea84, che portano avanti un lavoro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale. Eventi come questo rafforzano il ruolo del Palameda come luogo di sport, partecipazione e crescita».