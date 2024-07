La Nazionale maschile Under 18 di basket si allena al Palasport

A un anno esatto dalla firma della convenzione con Pallacanestro Cantù, il palazzetto dello sport di via Gramsci a Seveso ospita gli allenamenti della Nazionale Under 18 impegnata a breve ai Campionati europei che si disputeranno in Finlandia.

La Nazionale Under 18 di basket si allena a Seveso

La fase del raduno degli Azzurri al PalaPrealpi è iniziata lunedì e si è conclusa ieri pomeriggio con l’ultimo allenamento prima della partenza di oggi verso Logrono (Spagna) dove l’Italia sarà impegnata nel Torneo internazionale con le sfide a Spagna (il 19 luglio alle 20.30), Lituania (il 20 luglio alle 18) e Grecia (il 21 luglio alle 18). Lunedì 22 gli Azzurri saranno di nuovo a Seveso per completare la preparazione (dalle 18 alle 20 l’allenamento) prima della partenza da Malpensa giovedì 25 verso la Finlandia, dove è in programma l’Europeo di categoria che vedrà l’Italia affrontare, nel girone C, la Serbia (il 27 luglio alle 15.30), Israele (il 28 luglio alle 18) e la Lettonia (il 29 luglio alle 21).

Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

Oggi la partenza degli azzurri verso la Spagna

Ieri, mercoledì, al PalaPrealpi, l’assessore allo Sport, Marco Mastrandrea, accompagnato dal comandante della Polizia Locale Roberto Curati e da Liliana Piazzoli dell’ufficio Sport e Tempo libero, ha incontrato la delegazione azzurra e assistito a parte dell’ultimo allenamento prima della partenza verso la Spagna. Coach Marco Sodini ha espresso all’assessore Mastrandrea la sua soddisfazione di poter disporre di una struttura confortevole e con tutto il necessario per ultimare la preparazione in vista di un appuntamento così importante, e gli ha presentato uno a uno i giocatori. All’incontro erano presenti in rappresentanza della Pallacanestro Cantù anche il general manager Sandro Santoro e il segretario generale Luca Rossini.

Entusiasta l'assessore Marco Mastrandrea:

“La presenza della Nazionale Under 18 è un'ulteriore testimonianza della bontà della scelta fatta dall'Amministrazione lo scorso anno di affidare, nel rispetto della norma, il Palasport a Pallacanestro Cantù. Una collaborazione che non solo ha rivitalizzato uno spazio pubblico abbandonato da anni ma che continua a dare buoni frutti. Un luogo a disposizione delle nostre società ma non solo come, appunto, dimostra la presenza degli azzurrini. E il Palasport si appresta a vivere una nuova stagione sportiva sia con la presenza di Pallacanestro Cantù che con tutte le realtà locali sevesine e non che lo utilizzeranno. Una struttura finalmente riaperta e da vivere insieme a tutta la città”.

Prima di approdare a Seveso gli Azzurri erano stati in ritiro a Seregno dal 4 al 12 luglio.