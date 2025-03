La nuova sala di lettura della scuola intitolata all'alfiere cittadino della cultura

Una nuova sala di lettura intitolata a chi della promozione dei libri e in generale della cultura è stato un alfiere.

L'intitolazione della sala di lettura

Si è tenuta nella mattinata di ieri, venerdì 28 marzo, a Vimercate, la cerimonia di intitolazione ad Angelo Marchesi della rinnovata aula realizzata dalla scuola secondaria di primo grado "Don Saltini" di Oreno.

Chi era Angelo Marchesi

A lungo direttore della biblioteca civica, poi dirigente del settore Cultura del Comune, direttore del Museo del territorio, ideatore del progetto di Ville Aperte e infine assessore, seppur per pochi mesi, nella Giunta di Francesco Cereda, Marchesi è scomparso nel 2022.

Un progetto voluto fortemente dalla scuola, insieme a quello della nuova aula immersiva dotata di attrezzature tecnologiche avanzate, inaugurata anch’essa nella stessa occasione.

Il taglio del nastro

A tagliare il nastro, e non poteva essere diversamente, proprio il sindaco Cereda (che aveva voluto Marchesi nella sua Giunta), affiancato dalla vice Mariasole Mascia, dai colleghi Elena Lah e Riccardo Corti, dal presidente del Consiglio comunale Davide Nicolussi e dal consigliere di maggioranza Daniele Dossi.

Presenti anche i docenti che seguono i due progetti e i rappresentanti degli studenti e dei genitori, protagonisti delle due iniziative.

Il sindaco: "Da Angelo un contributo fondamentale"

"Angelo era già una sorta di monumento vivente della comunità vimercatese - ha ricordato il primo cittadino - A Vimercate tantissime cose portano la sua firma. Il suo è stato un contributo fondamentale per lo sviluppo dell’habitat culturale della città di Vimercate. Questa scelta di intitolargli questa sala, sono certo, gli avrebbe fatto molto piacere».

Il sindaco ha sottolineato l’importanza dei due progetti voluti fortemente dalla scuola "per ampliare e potenziare gli strumenti a disposizione dei ragazzi".

La nuova sala di lettura intitolata a Marchesi, pensata soprattutto per i ragazzi, è però aperta a tutto il personale scolastico. A breve sarà anche abbellita con un murales in fase di realizzazione.

Inaugurata anche un'aula immersiva

E poi, come detto, l’aula immersiva, collocata al primo piano e realizzata anche grazie ai fondi del Pnrr (per l’occasione sono stati recuperati anche i famigerati banchi a rotelle del periodo Covid). Una sala all’avanguardia, che mette a disposizione degli studenti visori di ultima generazione che consentono lezioni, visite e viaggi virtuali per tutte le discipline, sempre guidati dai docenti anche attraverso una «Lim» . Anche in questo caso fondamentale il supporto del gruppo genitori e dei docenti con ore di volontariato.