La nuova sede della Polizia locale è realtà

Apre oggi, giovedì 21 dicembre, la nuova sede della Polizia locale di Villasanta.

Trasloco terminato, nuova sede operativa

Decisivo il sopralluogo effettuato nella mattinata di oggi nei nuovi uffici di via Garibaldi dal sindaco Luca Ornago, dalla sua vice Gabriella Garatti e dal comandante della Locale, Maurizio Carpanelli accompagnato da alcuni suoi agenti, che hanno quindi lasciato definitivamente la vecchia sede di Villa Camperio.

Sull'area ex Tronconi, a San Fiorano

Il nuovo stabile è stato realizzato nell'area ex Tronconi, a San Fiorano. L’intervento era inserito nel Piano Attuativo del 2013, e successiva variante del 2018, e ha interessato l’ex fabbrica, attiva dall’inizio del ‘900 fino agli anni ’70 e demolita nel 2019 dopo decenni di inattività.

Il nuovo comando

Nel dettaglio, il comando si sviluppa su due piani fuori terra, per un totale di circa 230mq. Sono previsti: Al piano terra: 3 uffici, 2 spogliatoi con bagno e doccia, ingresso con sala d’attesa, archivio, camera di sicurezza e ulteriore bagno. Al primo piano, un ufficio e un locale tecnico. L’edificio secondario è disposto su un unico piano per 55mq, e sarà destinato a magazzino per le attrezzature della Polizia Locale e della Protezione Civile.