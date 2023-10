La nuova vigilessa di Lentate si presenta

Da aspirante maestra della scuola dell’infanzia a vigilessa. E’ entrata in servizio martedì 17 ottobre la nuova agente del comando di Polizia Locale di Lentate sul Seveso.

Valentina Conte è la nuova vigilessa

Si tratta di Valentina Conte, 24enne residente a Cologno Monzese, che ha partecipato al concorso indetto dalla Provincia di Monza e Brianza per nuovi operatori di Polizia Locale, entrando in graduatoria. Il Comune di Lentate ha attinto da lì per assumere un nuovo agente. Con il suo ingresso l’organico è composto da otto persone, compreso il comandante Mauro Colombo (con lei nella foto in copertina).

"Studiavo per diventare maestra, poi ho inseguito il mio sogno"

«Dopo aver frequentato un istituto commerciale mi sono iscritta alla facoltà di Scienze dell’Educazione, ma poi ho capito che non era quella la mia strada e ho lasciato gli studi - spiega Conte - Ho deciso di inseguire il mio sogno e mi sono messa a studiare per il concorso per agente di Polizia Locale. Sono stata felicissima di averlo superato».

Nel tempo libero pratica sport e suona la chitarra

Una passione che ha proprio nel sangue, dato che appartiene a parecchi molti membri della sua famiglia: «Mio cugino è nell’Arma dei Carabinieri e alcuni miei parenti sono poliziotti». L’impatto con la realtà lentatese è stato positivo: «Ho trovato un ambiente accogliente, il comandante e i colleghi mi stanno affiancando per insegnarmi il lavoro». Nel tempo libero le piace fare sport e suonare la chitarra.