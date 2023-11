"La pace sia con voi", due giorni di eventi ad Arcore per dire "no" alle guerre

Arcore invoca la pace e dice no alle guerre. Si scrive "La Pace sia con voi", si legge un week end, quello del 18 e 19 novembre 2023, ricco di appuntamenti organizzati dall’Amministrazione comunale guidata da Maurizio Bono insieme alla Biblioteca civica, all’"Accademia Internazionale Leopold Senghor" e alle associazioni della città.

Un evento che vede anche anche la partecipazione del consigliere comunale di minoranza Cheikh Tidiane Gaye, da sempre in prima linea su eventi che abbracciano la multiculturalità e la pace, e del docente universitario Raffaele Mantegazza.

Vogliamo costruire la pace

"Arcore vuol essere città di pace - ha sottolineato il primo cittadino - Ma la pace è una conquista, va costruita concretamente e bisogna credere in essa. Innumerevoli sono i focolai di guerra nel mondo, però la nostra attenzione si concentra purtroppo solo su alcuni di essi, che ci coinvolgono più direttamente per vicinanza, storia, timori di ricadute economiche e sociali. La nostra città si è mobilitata allo scoppio dell’invasione russa dell’Ucraina e ha manifesto solidarietà anche attraverso accoglienza e aiuti concreti. Ora ci troviamo di fronte al dramma del conflitto tra israeliani e palestinesi, che ha origini lontane e presenta chiavi di lettura complesse. Dobbiamo attingere dall’umano il meglio, ricercare nuove sensibilità, impiegare tutta l’intelligenza, ampliare la nostra conoscenza".

Gli eventi del sabato pomeriggio

Gli eventi prenderanno il via sabato 18, alle 15.30 con la posa dell'albero della pace nel parco. Alle 16 lettura di testi poetici e musica organizzata dal consigliere comunale Gaye con la partecipazione di poeti italiani e stranieri e studenti della scuola media.

Gli eventi della domenica

Domenica 19 alle 15, in Villa Borromeo, il prof. Raffaele Mantegazza partirà da un'esperienza personale in Kossovo per una riflessione sull'oggi mentre alle 16 "Il canto di Lorenzo Monguzzi" e la performance musicale di Mario De Leo e Riccardo Sinigaglia intratterranno i presenti. Durante il week end, dalle 9 alle 18.30, sarà aperta la mostra di pittura di opere sul tema della pace.