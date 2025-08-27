La Pallacanestro Aurora Desio in campo per ricordare due amici

Sport e solidarieta'

Il ricavato sarà devoluto ad Aisp, l'Associazione italiana per lo studio del pancreas.

La Pallacanestro Aurora Desio scende in campo per ricordare due amici. L'appuntamento dedicato a Mario Sala e John Vincenzo Formenti si terrà sabato, 30 agosto, al palazzetto Aldo Moro, in via San Pietro a Desio.

Una partita per ricordare Mario Sala e John Formenti

Una partita di basket all’insegna dello sport, dell’amicizia e della beneficenza. Sarà dedicata a Mario Sala, noto commerciante e sportivo scomparso nel luglio 2023, e all’amico John Vincenzo Formenti, ex giocatore della Pallacanestro Aurora Desiot deceduto a maggio, la prima amichevole stagionale della società di pallacanestro cittadina.

Il ricavato destinato ad Aisp

Sabato 30 agosto, alle 18, al palazzetto Aldo Moro in via San Pietro, l’Aurora Desio disputerà la prima amichevole della stagione contro la squadra del Legnano Basket Knights. "Un’occasione per ricordare due giocatori e amici dell’Aurora e grandi sportivi della nostra città", spiegano dalla società. E' previsto l'ingresso con offerta libera. Il ricavato dell’evento darà destinato ad Aisp, Associazione italiana per lo studio del pancreas. Si tratta di una delle tante iniziative organizzate per dare un contributo alla ricerca.