"Un sorriso per Mario e John": 12 ore di tennis e un aiuto alla ricerca

"Un sorriso per Mario e John": 12 ore di sport, musica e buon cibo in favore della ricerca scientifica. Al Tennis Club Seregno "Una domenica per il tuo pancreas", in ricordo di due amici di Desio, Mario Sala, scomparso per un tumore al pancreas nel 2023, e Vincenzo Formenti, per tutti John, ex giocatore dell'Aurora Desio Basket, venuto a mancare a maggio.

"Un sorriso per Mario e John": sfida a tennis e raccolta fondi

In tanti hanno partecipato non solo alla sfida non competitiva di tennis, che si è tenuta a Seregno, ma anche al torneo di Scala quaranta, per poi dimostrare le proprie doti canore al karaoke. Il tutto accompagnato dal lavoro dei volontari, che hanno servito da bere e da mangiare ai presenti, sportivi e non. "La giornata è andata molto bene, c’è stata una grande partecipazione: è stata l’occasione per ricordare Mario e John e per raccogliere denaro per la ricerca", ha affermato la moglie di Sala, Mara Calastri. Il ricavato andrà all’Associazione italiana per lo studio del tumore al pancreas (Aisp).

Presenti medici e amministratori

Presenti all’evento il sindaco di Desio Carlo Moscatelli e il vicesindaco Jennifer Moro: "Vorrei ringraziare l’Amministrazione comunale della mia città per essere venuta e per aver dimostrato la propria vicinanza alla nostra causa", ha affermato Calastri. Circa 200 i partecipanti alla giornata, nonostante il gran caldo, fra cui alcuni medici come il chirurgo pancreatico Domenico Tamburrino dell’ospedale San Raffaele e il gastroenterologo Giovanni Casella, "sempre presente ai nostri eventi".