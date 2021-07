La pandemia molla la presa, sospeso il punto tamponi a Besana

Sospesa l’attività del punto tamponi «drive through» allestito a novembre nel parcheggio del centro sportivo di Besana in Brianza. Ma non è una brutta notizia, anzi: con la pandemia che sta mollando la presa, al momento non c’è più richiesta di test rapidi.

Sospeso il punto tamponi a Besana

L’area, comunque, non verrà smantellata, almeno fino al prossimo autunno. Se dopo l’estate non ci sarà, come tutti speriamo, una nuova impennata dei casi di positività al Covid-19, allora si potrà finalmente dire addio alla struttura realizzata a Besana in collaborazione con la cooperativa CfB, Consulto formativo Brianza. Lo ha detto il sindaco Emanuele Pozzoli ieri, mercoledì 30 giugno 2021, aprendo i lavori del Consiglio comunale.

"Solo" 11 besanesi positivi

Che la situazione sanitaria sia in miglioramento è testimoniato anche dai dati registrati a Besana e forniti dal sindaco sempre ieri: 11 i besanesi attualmente positivi (erano 128 a marzo), tra i quali nessun minore. Buona anche la percentuale dei vaccinati

Quasi 10 mila persone hanno ricevuto il vaccino, 4 mila e 500 hanno completato il ciclo con due dosi. Due terzi dei cittadini besanesi, quindi, hanno ricevuto almeno una dose, ha detto Pozzoli.

C'è un numero, però, che continua a fare male. E' quello dei decessi dovuti all’infezione da Sars-CoV-2: 67 dall'inizio dell'emergenza.