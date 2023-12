La piccola Sofia ha fretta di nascere e viene al mondo in casa

Più bel regalo di Natale non poteva esserci per una coppia di giovani genitori di Carnate. Un vero e proprio miracolo della vita che si è compiuto lo scorso mercoledì, giorno di Santa Lucia, quando la piccola Sofia è venuta al mondo direttamente tra le mura di casa.

Troppa la fretta di nascere e praticamente nullo il preavviso: alla mamma è bastata una semplice manciata di minuti per dare alla luce la piccolina.

"E’ successo tutto così rapidamente che ancora fatichiamo a crederci - racconta mamma Debora - Il termine doveva essere lunedì scorso. Durante la notte tra martedì e mercoledì, intorno alle 3, ho avvertito le contrazioni che diventavano sempre più frequenti, ma comunque regolari, e ho capito che stava per arrivare il momento. La situazione era totalmente sotto controllo, stavo bene, e mi stavo preparando per andare in ospedale. Nel mentre, il mio compagno Davide è salito in macchina per portare nostro figlio Tommaso, di soli due anni, a casa dei nonni a Vimercate".