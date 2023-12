Ronco Briantino: "Guantoni in Rosa" per dire no alla violenza sulle donne

Lezioni di autodifesa femminile e molto di più alla Polisportiva Nuova Ronchese, dove sabato mattina il maestro e campione di Muay Thai, Alessio Martino ha impartito una speciale lezione a tutte le simpatizzanti del centro di Ronco Briantino.

Un tema sempre troppo attuale

Tematiche sempre troppo attuali purtroppo. Ma come dice il detto? Prevenire è meglio che curare. E lo sanno bene le simpatizzanti della Polisportiva Nuova Ronchese, che si sono riunite per il tanto atteso evento di "Guantoni in Rosa". Sabato mattina, nella palestra della scuola elementare, è stato allestito un vero e proprio ring per tutte le donne che hanno preso parte a una importante lezione gratuita di autodifesa femminile. Tante le tecniche insegnate alle partecipanti per potersi difendere dai pericoli e dalle minacce, sia fisiche che psicologiche. Ad impartire la lezione il campione internazionale di Muay Thai, Alessio Martino, da sempre impegnato anche in attività di carattere sociale. Infatti, l’attività era già stata organizzata in diversi comuni della Provincia di Monza e della Brianza.

I suggerimenti del maestro

Martino ha sottolineato l'importanza di queste lezioni gratuite, che permettono di imparare tecniche e accorgimenti per difendersi, o almeno quelli più basilari:

"Il progetto mira ovviamente a portare l’attenzione su una tematica che resta sempre troppo attuale purtroppo. Durante lo stage è possibile apprendere le basi per autodifendersi e prevenire brutti scenari e spiacevoli conseguenze. Ovviamente per apprendere tutte le tecniche ci vorrebbero anni, ma permettere di organizzare anche delle lezioni gratuite almeno per apprendere la basi, per me è un fattore molto importante".

Non solo allenamento, ma anche felicità

Da una parte azioni preventive, dall’altra di gestione del rischio. Chiaramente quanto ci si imbatte in un’aggressione non sempre si è pronti e lucidi per reagire, soprattutto se non si conoscono quelle che sono le tecniche per evitare colpi.

"Bisogna essere in grado di gestire anche il livello emotivo e di consapevolezza. Gli allenamenti sono molto cardio. Affaticandoti sudi molto, il fisico espelle le tossine e produce le endorfine, gli ormoni della felicità. Quindi, non è solo una questione di imparare a difendersi, ma anche di stare meglio una volta che si termina l’allenamento perché permette di sentirsi più leggeri, di avere la mente più aperta e serena anche per affrontare ogni situazione".

Una grande attività, che verrà sicuramente proposta nuovamente grazie all’impegno e alla passione della Polisportiva e dei campioni brianzoli.