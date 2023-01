Come in altri comuni della Brianza, anche a Concorezzo la pista di pattinaggio montata in occasione delle festività natalizie, ha fatto il boom di accessi.

La pista di pattinaggio sul ghiaccio a Concorezzo è stata un successo

Sono stati oltre 2500 gli accessi registrati nel corso delle settimane in cui è rimasta attiva la struttura posizionata in piazza della Pace. E ad usufruirne sono stati in gran parte i giovani: gli accessi di under 18 residenti in città sono stati infatti oltre 2mila.

Ora che la pista è stata smontata è tempo di bilanci per l'Amministrazione comunale che ha creduto fin da subito nell'attrattività della struttura inserita in un più ampio ventaglio di eventi natalizie e montata grazie anche al contributo del bando regionale.

"Una opportunità bella e sana per i ragazzi"