Il vicecommissario Antonino Brasile, 33 anni, si occuperà di coordinare il personale.

La Polizia Locale di Meda dà il benvenuto a un nuovo ufficiale: il vicecommissario Antonino Brasile, 33 anni, è entrato in servizio l'1 aprile 2022.

Un nuovo ufficiale per la Polizia Locale di Meda

Originario di Paternò, in provincia di Catania, in Sicilia, da sette anni Brasile è stato "adottato" dalla Brianza. Vive infatti a Lentate sul Seveso. "Sono entrato in Polizia Locale quando avevo 30 anni - spiega il vicecommissario - Mi sono avvicinato a questa realtà dopo essere rimasto affascinato dal servizio svolto dagli agenti, mi sono proprio innamorato della divisa e così ho deciso di mettermi a studiare e partecipare ai concorsi". Prima da agente, che gli hanno permesso di entrare a far parte di un comando a Cinisello Balsamo e poi a Milano (dove ha svolto attività di pronto intervento) e recentemente da ufficiale, grazie al quale è approdato a Meda.

Si occuperà di coordinare il personale

L'ufficiale affiancherà il comandante Claudio Delpero, occupandosi di coordinare il personale. "Ho sempre avuto un'idea della Polizia Locale vicina ai cittadini, pronta ad aiutarli concretamente nella risoluzione delle problematiche quotidiane", dichiara, quindi ringrazia "l'Amministrazione comunale, il comandante e i colleghi per l'accoglienza. Mi sono sentito subito a casa". Con Brasile il numero degli agenti in forza al comando di via Isonzo ha raggiunto quota 15.