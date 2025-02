La Polizia locale di Usmate Velate ha un nuovo comandante. Si tratta di Alessandro Bonetto, storico agente del comando di via Milano, e ora promosso dopo l'addio dell'ormai ex responsabile Mario Nappi che si è trasferito definitivamente ad Arcore.

Al suo posto l’Amministrazione comunale ha nominato dunque il dottor Alessandro Bonetto quale responsabile del servizio di Polizia locale. L'incarico, al momento, ha una durata molto ridotta (fino al prossimo 31 marzo), ma l'intenzione dell'Esecutivo è quella di procedere con il rinnovo.

"Ringraziamo il dottor Nappi per l’impegno profuso in questi tre anni a capo della Polizia locale e gli facciamo i migliori auguri per il suo nuovo incarico - hanno detto il sindaco Lisa Mandelli e l’assessore con delega alla Polizia locale Luisa Mazzuconi - Come Amministrazione abbiamo deciso di conferire la responsabilità del settore al dottor Bonetto data la lunga esperienza accumulata nei vent’anni anni trascorsi presso la Polizia Locale a Usmate Velate e il ruolo di vice ricoperto dal 2022".

Dopo l'esodo, i rinforzi

Il Comune intanto si sta muovendo anche per cercare di rinforzare l'organico interno dopo l'esodo di dipendenti che sta colpendo l'ente pubblico in questi mesi. Numerosi infatti i funzionari che hanno deciso di lasciare il Municipio per accettare altri incarichi professionali, senza contare coloro che a breve raggiungeranno il traguardo della pensione. Tra i settori più scoperti, a oggi, risultano l'Ufficio tecnico e proprio la Polizia locale, dove si registra il maggior numero di dimissioni. L'Amministrazione, tuttavia, ha già annunciato l'intenzione di procedere con una serie di concorsi e mobilità con l'obiettivo di riportare l'organico a pieno regime.