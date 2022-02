La Polizia locale di Veduggio torna al completo: ecco il nuovo agente

Arrivi

Veduggio con Colzano ha il suo nuovo agente di Polizia locale: è Gabriele Trevisanutto, classe 1988, oggi in servizio a Sirtori, nel Lecchese.

Scelto il nuovo vigile

Dei cinquantadue che avevano inviato domanda di partecipazione, la metà esatta lunedì scorso si era presentata per la prima prova scritta, quest’ultima superata da soli cinque candidati, uno dei quali - il primo classificato all’esame orale - entrerà in servizio a Veduggio entro un mese. E’ Gabriele Trevisanutto, classe 1988, il nuovo agente del comando associato di Polizia locale Bevera Briantea.

Da Lainate a Sirtori

Dopo il primo incarico a Lainate, in provincia di Milano, lo scorso agosto era approdato a Sirtori dove risiede. Trevisanutto completa così la «squadra» ai comandi di Fabio Gazzaniga, accanto ai colleghi Francesco Sansone e Luca Curci.

Ci sono altri quattro Comuni interessati

Ai test svolti a Veduggio ha guardato non solo l’Esecutivo del sindaco Luigi Dittonghi ma anche una lista di altre Amministrazioni pronte ad attingere dalla graduatoria formata al termine delle prove per rafforzare i propri comandi. Ci sono i vicini di casa di Briosco che il 17 gennaio hanno «perso» il comandante Massimiliano Brunini tornato in servizio a Cinisello Balsano. Seguono poi Monticello e Calolziocorte.