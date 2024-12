La Pro Loco spegne 20 candeline

Una festa degli auguri particolare per la Pro Loco di Triuggio che quest’anno ricorda i 20 anni di fondazione.

Festa degli auguri della Pro Loco

85 persone hanno partecipato alla cena degli auguri della Pro Loco di Triuggio. Presenti il sindaco Pietro Cicardi, gli assessori, i consiglieri comunali, il parroco don Damiano Selle, il presidente del Parco Valle Lambro, Marco Ciceri, il comandante della caserma dei Carabinieri di Biassono, Roberto Buttignol, il dottor Paolo Manzoni, i presidenti delle associazioni: Combattenti e Reduci, Gruppo Intercomunale Aido, Corpo Musicale Santa Cecilia, Coro Sant’Ambrogio, Gruppo Amiche e Amici del tombolo di Pessano con Bornago, la referente Unpli di Monza e Brianza, Cinzia Bertazzo.

Ricordati i 20 anni di fondazione

"È stata una festa degli auguri particolare - ha detto la presidente, Rosanna Zolesi - perché si sono festeggiati i vent'anni della Pro Loco che si è costituita nel novembre del 2004. Sono state realizzate in questi anni circa 300 iniziative, con migliaia di partecipanti da tutta la Brianza e non solo: visite guidate per far conoscere le chiese, le ville, gli edifici, i luoghi caratteristici del Comune, siamo stati i primi a organizzare, per esempio, una visita guidata di Villa Taverna, che in seguito è entrata a far parte del circuito di Ville Aperte, e di Villa Sacro Cuore. Abbiamo realizzato, inoltre, rievocazioni e, negli anni, si è costituito il Gruppo della Rievocazione che comprende 34 persone, di cui è referente Angela Lissoni".

Le iniziative

"Abbiamo promosso moltissime uscite in luoghi collegati al territorio, manifestazioni espressione della tradizione, come Sant’Agata, Sant’Ignazio, eventi sul territorio per promuovere attività, cooperative, ristoranti - aggiunge la presidente - Un altro aspetto è stato quello di approfondire la storia e i personaggi storici, che sono nati o legati a Triuggio, con ricerche, mostre, pubblicazioni. Si è creato un ricco archivio storico e fotografico che viene costantemente implementato. Si è sempre inteso, inoltre, favorire lo sviluppo del senso della comunità interagendo in modo proficuo con le istituzioni: Comune, Parrocchie, Parco, Enti come Brianzacque e Gelsia, Banca di Credito Cooperativo di Triuggio e della Valle del Lambro, le realtà del territorio e l'Unpli".

Il Consiglio direttivo