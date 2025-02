La Protezione civile saluta il volontario Flavio Massa

E' atteso nelle prossime ore l'arrivo della salma di Flavio Massa a Limbiate, presso la casa funeraria Gianella. Il 59enne pilota e volontario della Protezione civile cittadina, lo ricordiamo, è deceduto mercoledì 5 febbraio 2025, a Castelguelfo, frazione di Noceto, in provincia di Parma nel tragico incidente in elicottero in cui è morto anche l'erede della famiglia Rovagnati, Lorenzo.

La Protezione civile di Limbiate saluta il volontario Flavio Massa

Proprio presso la casa funeraria limbiatese, domenica 16 febbraio, i volontari della Protezione civile di Limbiate e Desio, dove Massa abitava, si ritroveranno per un momento di raccoglimento e di ricordo del collega scomparso. Il ritrovo è previsto alle 10.30. I volontari arriveranno a bordo dei mezzi della Protezione civile che verranno parcheggiati nel cortile del Comune.

Massa, lo ricordiamo, aveva alle spalle una lunga esperienza come pilota e si dava da fare per la comunità di Limbiate come volontario della Protezione civile da almeno quattro anni.

L'elicottero che stava pilotando, sul quale era presente anche Lorenzo Rovagnati e un altro pilota, si è schiantato intorno alle 19.20 di mercoledì 5 febbraio 2025. Nessuno purtroppo si è salvato.