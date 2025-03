La quercia monumentale che potrebbe bloccare Pedemontana

Un" gigante" verde da proteggere dal passaggio di Pedemontana. E' questo l'accorato appello lanciato nelle scorse ore dal movimento ambientalista "Fridays For Future" di Monza che ha inviato una mail al sindaco di Arcore Maurizio Bono, al presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e ai vertici di Pedemontana per chiedere che la quercia monumentale, che si trova a poche centinaia di metri di distanza da Viale Brianza, possa non essere abbattuta.

L'appello

"Nel cuore di ciò che resta del Bosco dei Colli Briantei, ad Arcore, nella frazione di Bernate, svetta una maestosa quercia, recentemente inserita nel Registro degli Alberi Monumentali Italiani - si legge nel post su Facebook pubblicato dal movimento - Un riconoscimento meritato per un albero testimone silenzioso della storia del territorio e custode di biodiversità. Ma presto, questo simbolo di forza e resistenza potrebbe non esserci più. Le ruspe di Pedemontana Lombarda avanzano e minacciano di cancellare per sempre questo tesoro naturale, in nome del profitto. Potete ancora vederla, visitarla e renderle omaggio, prima che venga cancellata per sempre dalla mano dell’uomo. Non lasciamo che il cemento prenda il posto della vita".

"Tracciato da rivedere"