Il Comitato "Fermaecomostro Tratta D", dopo aver tappa a Bellusco la scorsa domenica, 30 ottobre, arriva a Vimercate e Concorezzo.

La raccolta firme contro la Tratta D Breve di Pedemontana passa per Concorezzo e Vimercate

Già a partire dalle 9 di questa mattina nei due centri del vimercatese è stato allestito un gazebo con raccolta firme per sensibilizzare i cittadini in merito al contestato progetto di realizzazione dell'Autostrada e in particolare della Tratta D Breve prevista tra Vimercate e Agrate.

A Vimercate il banchetto è stato allestito in piazza Roma e la raccolta firme proseguirà per tutta la giornata di oggi, fino alle 18, e per la giornata di domani, domenica 13 novembre, sempre dalle 9 alle 19.

Gli stessi orari saranno garantiti anche nel banchetto di Concorezzo che è stato allestito in via Santa Marta presso l'Associazione Minerva.

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

(nella foto di copertina il banchetto organizzato a Bellusco a fine ottobre)