La raccolta firme contro Pedemontana ha fatto tappa a Burago. Grande successo per l'iniziativa promossa dal comitato "Ferma Ecomostro D Breve" andata in scena ieri, domenica 9 ottobre 2022.

Numerose le firme raccolte

Numerose le firme raccolte nella giornata di ieri, nonostante la pioggia e il maltempo. Il gazebo allestito dal comitato "Ferma Ecomostro D Breve" è stato sostenuto dall'associazione culturale "BuragoViva", molto attiva in paese e che sostiene vari progetti. Quest'ultima ha organizzato una raccolta fondi per il WWF in occasione della giornata nazionale "Urban Nature", festa della natura in Città, per aumentare la natura negli ospedali pediatrici italiani creando delle vere e proprie "Oasi in Ospedale".

"In questa occasione BuragoViva ha sostenuto anche la nostra raccolta firme del comitato "Ferma Ecomostro D Breve" contro il progetto Pedemontana nel suo insieme, ma in particolare contro la tratta D breve ultima tratta che Regione sta progettando in tutta fretta e della quale vuole presentare un progetto definitivo entro fine anno all’insaputa dei cittadini - spiegano i creatori del Comitato - Il nostro Comitato intende informare tutti e la dimostrazione che i cittadini non vogliono la tratta D breve sta nel fatto che sono state raccolte solo nella giornata di domenica oltre 250 firme che si vanno ad aggiungere a quelle già raccolte".

Gli incontri con le Amministrazioni comunali

"Pedemontana, un progetto da cambiare": questo il titolo del ciclo di serate organizzate dalle amministrazioni di Vimercate, Agrate, Burago, Bellusco, Ornago, Carnate, Sulbiate, Bernareggio, Caponago, Cavenago e Aicurzio per fare il punto sulla progettazione della tratta "D breve" dell’autostrada regionale. Tratta che dall’innesto con la Tangenziale Est, all’altezza di Velasca, proseguirà poi fino ad Agrate per allacciarsi ad A4 e Teem, tagliando in due un corridoio verde. Si incomincia mercoledì 18 ottobre, a Burago, nella sala consiliare, in Municipio. Secondo incontro, lunedì 24, stessa ora, nel Municipio di Agrate. Il 25 ottobre a Vimercate, nella biblioteca di piazza Unità d’Italia. Mercoledì 26 a Ornago, nell’auditorium di via Porta 2. Quinto incontro, il 28 a Carnate, nella Sala Deledda di via Italia. A Sulbiate appuntamento giovedì 3 novembre, all’auditorium di via madre Laura. Chiusura il 9 novembre a Bellusco, all’auditorium Corte dei frati. Tutte le serate avranno inizio alle 21.