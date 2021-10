"Progetto SMART"

Il progetto SMART (Servizi di Monitoraggio Aree a Rischio del Territorio) prenderà il via venerdì 22 ottobre 2021 e si protrarrà per oltre un mese.

È stato approvato in questi giorni il “Progetto SMART”, presentato a Regione Lombardia dal Comune di Limbiate per estendere l’attività della Polizia Locale su tutto il territorio.

La Regione finanzia il progetto di sicurezza della Polizia locale di Limbiate

Anche questa volta, come accaduto in precedenza con il progetto per la sicurezza dell’area del Parco Groane, Limbiate sarà capofila per l’ingresso nel programma di altri comuni aderenti. Il progetto SMART (Servizi di Monitoraggio Aree a Rischio del Territorio), finanziato completamente da Regione Lombardia sulla base di un accordo di collaborazione, prenderà il via venerdì 22 ottobre 2021 e si protrarrà per oltre un mese.

In continuità con le azioni di accrescimento della sicurezza iniziate lo scorso luglio, è prevista la presenza sia in orario serale che nel fine settimana di quattro pattuglie destinate ad intensificare i controlli stradali e le attività di

pubblica sicurezza. L’accordo sottoscritto dal Comune di Limbiate è utile per promuovere la collaborazione tra i Comandi di polizia locale in ambito sovracomunale e la sinergia con le Prefetture competenti, al fine di ottimizzare il grado di efficacia della prevenzione e dei controlli e favorire la collaborazione con le Forze dell’Ordine.