Ci sono anche 250mila euro per la bonifica del sito dell'ex Cromotecnica di Nova Milanese tra i fondi stanziati ieri, lunedì 31 luglio dalla Giunta regionale lombarda per il completamento o l'avanzamento di operazioni di bonifica già avviate e precedentemente finanziate. A renderlo noto è il consigliere regionale brianzolo Alessandro Corbetta.

La Regione stanzia 250mila euro per la bonifica della ex Cromotecnica

Per la provincia di Monza e Brianza – fa sapere in una nota Alessandro Corbetta (consigliere regionale brianzolo e presidente del gruppo Lega in Consiglio regionale) – il Comune di Nova Milanese è tra i beneficiari di questo contributo regionale, avendo ricevuto un finanziamento nel 2018 per la caratterizzazione del sito "ex Cromotecnica" che si trova in via Silvio Pellico 4 e che è chiuso da oltre 20 anni.

La relazione di Arpa nel 2o21

Il via libera di Regione Lombardia alla bonifica, lo ricordiamo, era arrivato nel 2021 a seguito della conclusione dei sondaggi propedeutici a valutare lo stato del terreno del sito industriale dismesso, dai quali era emerso che i terreni nascondevano valori pericolosi di sostanze tossiche (Cromo VI, Nichel e Cianuri liberi).

Ora lo stanziamento