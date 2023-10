La richiesta del sindaco di Cesano: i pazienti rimasti senza medico siano assistiti in città

Il sindaco di Cesano Maderno chiede formalmente ad Ats Brianza che i pazienti rimasti senza medico di base dopo che il dottor Claudio Gianluigi Vago ha cessato l'attività, vengano assistiti nella Casa di Comunità di Cesano Maderno.

La richiesta formale è stata inviata lo scorso venerdì 29 settembre, dopo che in mattinata era giunta da Ats, Dipartimento Cure Primarie, al sindaco Gianpiero Bocca, una email in cui veniva informato che dal 1° ottobre un medico di Medicina Generale con ambulatorio a Cesano Maderno, e precisamente alla Snia, avrebbe cessato la propria attività.

"Mi veniva altresì comunicato che, in attesa dell’inserimento di nuovi medici, gli assistiti di Cesano Maderno avrebbero potuto avvalersi dei servizi di un Ambulatorio Medico Temporaneo attivo in una Casa della Comunità con sede però, non a Cesano Maderno, bensì a Limbiate" - fa sapere il sindaco Gianpiero Bocca.

“La mia richiesta ad Ats è mirata alla tutela della salute e al rispetto del diritto all’assistenza sanitaria di tutti i cittadini. È mio preciso dovere di Sindaco intervenire laddove un’organizzazione del servizio non sufficientemente attenta precluda una risposta efficiente a queste esigenze basilari e non garantisca il diritto alla salute dei cittadini.

Premetto che già nei mesi scorsi, prima dell’estate, a seguito al pensionamento di un altro Medico di Medicina Generale, era stato organizzato un servizio di Ambulatorio Medico Temporaneo presso la Casa della Comunità di via San Carlo. Quindi immediatamente venerdì pomeriggio ho risposto per iscritto ad Ats chiedendo di rivedere questa decisione affinché l’Ambulatorio venisse coerentemente istituito presso la Casa della Comunità di Cesano Maderno. Ho avuto risposta dopo una settimana, nella giornata di venerdì 6 ottobre: mi si comunicava che la mia richiesta non sarebbe stata accolta e che la Direzione sarebbe rimasta ferma sulla sua decisione.

Mi chiedo quale sia il senso di avere aperto una Casa della Comunità in città se poi all’occorrenza non vi viene ospitato un servizio primario per i cittadini come un Ambulatorio Medico Temporaneo. Trovo inaccettabile che cittadini di Cesano Maderno, avendo a disposizione una Casa della Comunità in città, siano costretti a recarsi fino a Limbiate. Questa collocazione è del tutto inidonea per le persone più fragili, come gli anziani, e in generale per tutta l’utenza del Villaggio Snia che ha già un livello di assistenza carente dato che attualmente è presente un solo Medico di Medicina Generale che si reca nel quartiere due pomeriggi la settimana.

Voglio denunciare pubblicamente questa decisione e chiedo formalmente ad ATS di provvedere affinché l’Ambulatorio Medico Temporaneo sia istituito, come già fu prima dell’estate, nella Casa della Comunità di via San Carlo a Cesano Maderno e, soprattutto, di fare in modo che i residenti del quartiere della Snia possano avere un’assistenza sanitaria adeguata.

Nella giornata di oggi formalizzerò questa richiesta all’Ats in una comunicazione che segue quella già inviata il 29 settembre scorso. Rimango naturalmente a disposizione della Direzione per confrontarci e trovare una soluzione ad un problema che riguarda centinaia di cittadini cesanesi”.