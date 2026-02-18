La Scherma Desio ha ricevuto lo Scudo d’onore d’argento

Alla Scherma Desio lo Scudo d’onore d’argento. Un riconoscimento che la società di Desio ha ottenuto dalla Federazione Italiana Scherma, nel corso della consegna delle benemerenze, che si è tenuta a Torino al Pala InAlpi.
Consegnato lo Scudo d’Onore d’Argento dalla Federazione Scherma
Lo Scudo d’Onore d’Argento della Federazione Italiana Scherma rappresenta uno dei più importanti attestati assegnati a società che hanno contribuito in modo significativo alla crescita della disciplina schermistica in Italia, non solo attraverso i risultati agonistici, ma anche mediante la formazione di giovani atleti e tecnici, la promozione dei valori sportivi e il consolidamento di una solida cultura sportiva. Un riconoscimento che racconta una storia fatta di passione, impegno e risultati: la medaglia e il diploma conferiti dalla Federazione Italiana Scherma alla Società Scherma Desio s.r.l. testimoniano 35 anni di attività sportiva svolta con continuità, qualità e dedizione al territorio.
La soddisfazione del presidente Alberto Bernacchi
Così ha commentato Alberto Bernacchi, il presidente e direttore sportivo di Scherma Desio
“Nel corso di oltre tre decenni, la Società Scherma Desio ha saputo costruire un percorso fatto di sacrifici quotidiani, allenamenti, competizioni e successi, diventando un punto di riferimento per atleti, famiglie e appassionati. Questo traguardo non celebra soltanto il passato, ma rappresenta anche uno stimolo per il futuro: la volontà di continuare a crescere, innovare e trasmettere alle nuove generazioni i valori della scherma: rispetto, disciplina, lealtà e spirito di squadra. La medaglia e il diploma che abbiamo ricevuto sono dunque molto più di un premio: sono il simbolo concreto di una comunità sportiva che, grazie al lavoro dei suoi dirigenti, tecnici, atleti e volontari, ha lasciato un segno profondo nel panorama schermistico nazionale. Un riconoscimento che onora la storia della società e apre nuove prospettive per gli anni a venire”.