Dalla Federazione

La Scherma Desio ha ricevuto lo Scudo d’onore d’argento

Un riconoscimento che racconta una storia fatta di passione, impegno e risultati, e uno stimolo per il futuro.

La Scherma Desio ha ricevuto lo Scudo d’onore d’argento

Desio · 18/02/2026 alle 15:22

Alla  Scherma Desio  lo Scudo d’onore d’argento. Un riconoscimento che la società di Desio ha ottenuto dalla Federazione Italiana Scherma, nel corso della consegna delle benemerenze, che si è tenuta  a Torino al Pala InAlpi.

Consegnato  lo Scudo d’Onore d’Argento dalla Federazione Scherma

Lo Scudo d’Onore d’Argento della Federazione Italiana Scherma rappresenta uno dei più importanti attestati assegnati a società che hanno contribuito in modo significativo alla crescita della disciplina schermistica in Italia, non solo attraverso i risultati agonistici, ma anche mediante la formazione di giovani atleti e tecnici, la promozione dei valori sportivi e il consolidamento di una solida cultura sportiva. Un riconoscimento che racconta una storia fatta di passione, impegno e risultati: la medaglia e il diploma conferiti dalla Federazione Italiana Scherma alla Società Scherma Desio s.r.l. testimoniano 35 anni di attività sportiva svolta con continuità, qualità e dedizione al territorio.

La soddisfazione del presidente Alberto Bernacchi

Così ha commentato Alberto Bernacchi, il presidente e direttore sportivo di Scherma Desio

“Nel corso di oltre tre decenni, la Società Scherma Desio ha saputo costruire un percorso fatto di sacrifici quotidiani, allenamenti, competizioni e successi, diventando un punto di riferimento per atleti, famiglie e appassionati. Questo traguardo non celebra soltanto il passato, ma rappresenta anche uno stimolo per il futuro: la volontà di continuare a crescere, innovare e trasmettere alle nuove generazioni i valori della scherma: rispetto, disciplina, lealtà e spirito di squadra. La medaglia e il diploma che abbiamo ricevuto sono dunque molto più di un premio: sono il simbolo concreto di una comunità sportiva che, grazie al lavoro dei suoi dirigenti, tecnici, atleti e volontari, ha lasciato un segno profondo nel panorama schermistico nazionale. Un riconoscimento che onora la storia della società e apre nuove prospettive per gli anni a venire”.

 

Tu cosa ne pensi?