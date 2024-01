La Scienza spiegata ai più piccoli

Tornano gli appuntamenti scientifico-ricreativi rivolti ai minori di 18 anni promossi dal Comune di Cesano Maderno nell’ambito del progetto “Restiamo Insieme”. Al via le iniziative Pillole di Scienza e SOS Ragazzi.

La Scienza studiata ai più piccoli

Gli eventi, organizzati dall’assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca civica Pappalettera, sono momenti di divulgazione scientifica e crescita formativa per i più piccoli, coordinati da formatori professionisti con tecniche e linguaggi adatti alle diverse fasce d’età, valorizzando e stimolando creatività e curiosità.

Prenderà il via venerdì 2 febbraio la rassegna “Pillole di Scienza”, giunta alla terza edizione, organizzata dalla Biblioteca civica Pappalettera con l’obiettivo di promuovere la conoscenza scientifica tra bambini e adulti attraverso l’organizzazione di eventi che rappresentino un’offerta varia e di qualità. Tra questi, una conferenza-spettacolo con il noto youtuber e divulgatore scientifico Adrian Fartade e laboratori scientifici per bambini e ragazzi. Per tutto il mese di febbraio, inoltre, verranno organizzate le attività gratuite “S.O.S. Ragazzi! Scopri, Osa, Sfida”.

“Le materie scientifiche - dichiara il sindaco Gianpiero Bocca - sono alla base delle innovazioni che promuovono il progresso della società. È importante stimolare la curiosità dei più giovani per questi temi con un approccio nuovo, che sia divertente e che renda protagonisti ragazze e ragazze attraverso la partecipazione a conferenze animate da esperti e a laboratori che uniscono conoscenza e creatività. Ringrazio per il programma l’assessora alla Cultura Martina Morazzi, i nostri uffici e la nostra Biblioteca civica”.

Il programma di Pillole di Scienza:

- “Andrà tutto male ma sarà bellissimo”, conferenza-spettacolo con il divulgatore scientifico Adrian Fartade, in programma venerdì 2 febbraio 2024 alle 21 al Cineteatro Excelsior. Storia molto, molto futura di come saranno le cose sulla Terra tra milioni di anni e di come saranno il Sistema solare e l'universo tra miliardi di anni. Partecipazione gratuita con

prenotazione consigliata sul sito C’è Posto.

- “Il pianeta verde. Un viaggio nel regno vegetale dal seme alla fotosintesi”, laboratorio per bambini da 6 a 10 anni, sabato 10 febbraio alle 14.30 e 16.30 in Biblioteca. Un modo per osservare e conoscere le piante, come sono fatte e di cosa si nutrono, capire il funzionamento della fotosintesi clorofilliana e tanti altri misteri legati alle piante, oltre che imparare a prendersene cura (a cura di Leo Scienza).

- “Scintille! L’energia elettrica: dalla sua scoperta alla contemporaneità”, laboratorio per ragazzi da 11 a 15 anni, venerdì 16 febbraio alle 16 e 17.30 in Biblioteca. Si andrà alla scoperta

dell’energia elettrica, di come si produce e si trasmette, grazie ad un laboratorio che permetterà ai ragazzi di conoscere conduttori, pile, elettroni… senza più segreti (a cura di Leo Scienza).

- “La fabbrica degli aromi”, laboratorio per bambini da 3 a 5 anni, sabato 24 febbraio alle 14.30 e 16.30 in Biblioteca. Ogni bambino si cimenterà in un vero e proprio laboratorio chimico-farmaceutico, producendo saponette, profumi, bagnoschiuma con colori e aromi personalizzati, apprendendo al contempo l’importanza e le regole di una corretta igiene personale (a cura di Leo Scienza).

Tutti i laboratori sono gratuiti con prenotazione sul sito C’è Posto da una settimana prima dell’evento.

Il programma di “S.O.S. Ragazzi! Scopri, Osa, Sfida”:

- SCOPRI - Mostra “Quino, Mafalda e l’Ambiente”. Dal 10 febbraio al 3 marzo 2024 la mostra allestita presso l’Infopoint di Palazzo Arese Borromeo. Utilizzando i fumetti di Quino, si parlerà di ambiente e si cercherà di comprendere il significato del cambiamento climatico grazie al personaggio di Mafalda. Orari di apertura: sabato e domenica, 10-13 e 15-19.

- Impara con Mafalda - Domenica 11 febbraio al via i laboratori preceduti da una visita guidata alla mostra a cura di Silvia Bonanni:

Che capelli, Mafalda! (6-8 anni, ore 10 e 15) un laboratorio per riempire la testa di Mafalda con parole ritagliate da giornali e riviste; Al posto di Quino (8-13 anni, ore 10 e 16) i giovani partecipanti diventeranno autori delle vignette di Quino.

- OSA – MOMBAO: laboratorio di creazione di canti popolari e body percussion (età 14 - 17 anni), domenica 18 febbraio 2024, ore 15 a Palazzo Arese Borromeo. Evento per scoprire la potenza e la forza comunicativa del canto popolare e apprendere le basi del linguaggio della body percussion (tecnica che permette di usare il corpo come strumento a percussione). A cura di Anselmo Luisi e Damon Arabsolgar.

- SFIDA - Silent-game. Il gioco del silenzio… non è quello che pensate! (Età 11 – 16 anni), sabato 24 febbraio 2024, alle 16 e 17.30 a Palazzo Arese Borromeo. Un gioco emozionante e innovativo, in cui mettersi alla prova e sfidarsi… in assoluto silenzio! A cura di Stripes cooperativa sociale onlus.

Tutti gli eventi sono a partecipazione gratuita con prenotazione sul sito di VilleAperte e ritrovo per tutte le attività all’Infopoint di Palazzo Arese Borromeo.