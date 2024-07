La Scuola d'italiano per stranieri dà l'arrivederci a settembre e cerca volontari

La Scuola d'italiano per stranieri di Desio dà l'arrivederci a settembre e cerca volontari. Apprezzato il doposcuola estivo.

Positivo il bilancio per la Scuola d'italiano per stranieri

Nell'ultimo anno la Scuola d'italiano per stranieri di Desio è riuscita a raggiungere circa 400 utenti tra donne, ragazzi e adulti, offrendo corsi di lingua italiana e attività di doposcuola per i bambini, grazie alla collaborazione di 90 volontari. È un bilancio positivo quello tracciato dalla presidente della Scuola d'italiano per stranieri di Desio, Paola Carzaniga, al termine di un anno intenso e ricco di iniziative. Tra i progetti realizzati, c'è stato anche un corso di arte-terapia, molto apprezzato dalle partecipanti.

A settembre le iscrizioni per il prossimo anno

Ora la scuola si sta preparando per il prossimo anno scolastico. Le iscrizioni saranno aperte il 10, 12, 17 e 19 settembre, con l'inizio dei corsi previsto per l'8 ottobre. "Verranno offerti corsi di pomeriggio dalle 14.30 alle 16 il martedì e il venerdì, e di sera dalle 20.45 alle 22.15 il martedì e il giovedì. Vogliamo anche puntare sui corsi specifici per formare i volontari", ha anticipato la presidente.

Al doposcuola estivo iscritti 60 ragazzi

Particolarmente apprezzato anche il doposcuola estivo.

"L’abbiamo organizzato per dare un aiuto per i compiti delle vacanze. Si sono iscritti 60 ragazzi divisi su due turni, con una trentina di volontari. Purtroppo non si terrà nelle ultime due settimane prima della ripresa della scuola, ma sarebbe utile perché la maggior parte dei genitori non riesce ad aiutare i figli con i compiti delle vacanze".

L'appello per trovare nuovi volontari

A questo proposito la presidente guarda al futuro con ottimismo e lancia un appello per trovare nuovi volontari, soprattutto tra i più giovani.