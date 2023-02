La scuola d'italiano per stranieri cerca volontari: 28 bambini in lista d'attesa per l'aiuto compiti

Un appello lanciato dalla scuola di italiano per stranieri di Desio, alla ricerca di nuovi volontari, per seguire nel modo migliore gli iscritti, in particolare i bambini, con l'aiuto nei compiti.

La scuola d'italiano per stranieri lancia un appello e cerca nuovi volontari

La scuola è nata nel 1996 per tentare di abbattere il muro linguistico, nella convinzione che la conoscenza dell’italiano sia un ponte per favorire l’integrazione nella comunità cittadina. Negli anni la scuola ha ampliato il proprio progetto ed è cresciuta. Quest'anno ai corsi di lingua italiana si sono iscritte complessivamente più di 130 persone, cittadini di nazionalità straniera, provenienti da diversi Paesi del mondo.

Lunga la lista d'attesa

Per poter realizzare al meglio il progetto, è arrivato l'appello della scuola. Si cercano nuovi volontari soprattutto per il doposcuola, che affianchino nello studio e nello svolgimento dei compiti i bambini e i ragazzi in lista di attesa. Le lezioni si svolgono nei locali de "Il Centro", con lezioni di lingua pomeridiane e serali, baby-sitting (per permettere alle mamme che hanno bimbi piccoli di partecipare alle lezioni pomeridiane) e doposcuola. Da settembre c'è una lista d'attesa di una quarantina di persone, 28 sono i bambini del doposcuola, soprattutto della scuola primaria e delle medie, che attendono un aiuto per i compiti. I volontari sono circa 60, ma per far fronte alle richieste ne servirebbero altri. La scuola è frequentata da persone provenienti da Desio, ma anche dai comuni limitrofi.