La spaghettata che aiuta un tetraplegico

La spaghettata benefica degli «Amici del Monza», associazione con sede a Biassono, aiuterà un tetraplegico a uscire di casa.

Spaghettata

E’ stata un successo l’iniziativa organizzata al centro sportivo di via Parco a Biassono dall’associazione presieduta dal triuggese Giuseppe Ghezzi. Una trentina di amici accomunati dalla passione biancorossa. Il ricavato della serata, mille euro, sarà destinato al progetto «un elevatore per Marco»: Marco Brioschi è un tetraplegico di 55 anni, residente in una cascina a Sulbiate, a cui serve un ascensore per poter uscire di casa.

La proposta

"La proposta è stata fatta da un nostro socio - spiega il presidente - e noi siamo stati contenti di accettare perché mirata ad aiutare una persona. Fino ad ora avevamo organizzato iniziative benefiche a favore di Enti come il Comitato Maria Letizia Verga per la cura delle leucemie infantili. Le nostre finalità sono divertirci, tifare Monza e organizzare iniziative benefiche. E’ la quarta donazione che facciamo da quando siamo nati nel 2019. Speriamo di tornare presto allo stadio e in trasferta". Durante la serata gli organizzatori si sono collegati telefonicamente con l’ex capitano Andrea D’Errico «Derrick», ora la Bari, ed è intervenuto in un video anche l’amministratore delegato Adriano Galliani.

Il servizio è pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 3 agosto 2021.