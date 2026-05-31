La Sport4All arriva a quota cento iscritti e ora pensa al calcio inclusivo

L'associazione di baskin ha fatto il punto della propria attività e ringraziato sponsor e sostenitori.

La Sport4All di Lentate sul Seveso arriva a quota cento iscritti e, dopo aver fatto canestro, adesso pensa ad ampliare la propria offerta e a fare goal con il calcio inclusivo.

A Menaggio il pranzo di fine stagione della Sport4All

L’annuncio è stato dato dal presidente Luca Porta durante il tradizionale pranzo sociale ospitato nella splendida location del Grand Hotel di Menaggio, affacciato sul lago di Como. «Una festa prima che un pranzo», ha sottolineato il presidente, un momento di condivisione per tutti gli atleti delle tre squadre (Lions, Bears e Dragons), le loro famiglie, gli allenatori, gli amici, gli sponsor e le varie realtà che sostengono questa preziosa realtà che dal 2018 promuove il baskin (basket inclusivo), consentendo a ragazzi disabili e non di giocare insieme, ognuno in base alle proprie possibilità.

Raggiunti i cento tesseramenti

Un’occasione anche per tirare le somme della stagione, che si è conclusa con cento tesseramenti. Incredibile l’aumento di iscritti nella squadra dei Dragons, riservata ai più piccoli, partita con una decina di atleti e arrivata a 28 in poco tempo. «Merito degli allenatori, ma anche dei ragazzi e delle famiglie», ha sottolineato Porta, per poi rivelare un ambizioso obiettivo che la società intende realizzare.

La Sport4All vuole introdurre il calcio inclusivo

«Un paio di settimane fa l’Ente italiano sport inclusivo (Eisi), a cui facciamo riferimento, ha comunicato l’inserimento del calcio inclusivo, uno sport sulla falsa riga del baskin, da praticare dentro la palestra – ha spiegato – Siccome la nostra società è in continua evoluzione e vogliamo offrire la possibilità di scegliere tra più sport, abbiamo pensato di introdurre questa nuova disciplina».

«Ma c’è qualcuno che sta già pensando anche al rugby inclusivo – ha proseguito il tesoriere Giovanni Ronchetti – Ovviamente per poter concretizzare questi obiettivi sono necessari nuovi spazi, servirebbe che il Comune realizzasse una nuova palestra». GUARDA LA GALLERY (13 foto) Avvocato Claudio Vassallo Colorificio Molteni Progetto sport therapy al Maria Letizia Verga Maurizio Baseggio e Debora Busnelli Auser Barlassina Asilo nido La Corte dei Bimbi Giornale di Seregno Consegna del regalo agli allenatori Progetto Fondazione Csi per il mondo La squadra Dragons La squadra Lions La squadra Bears Vicesindaco Marco Boffi ← →

Il vicesindaco Boffi: “Siamo al lavoro per realizzare una nuova palestra”

Una simpatica «frecciatina» prontamente colta dal vicesindaco e assessore allo Sport Marco Boffi, presente all’evento:

«Siete una realtà che ho visto crescere in maniera esponenziale, che ha sempre nuovi progetti, siete un vulcano di idee. E il Comune cercherà di assecondare le vostre richieste. L’Amministrazione sta già lavorando a una nuova palestra alla scuola primaria di Birago, il progetto c’è, dobbiamo trovare le fonti di finanziamento. Non molleremo, vogliamo realizzarla».

Consegnate le targhe di riconoscimento a sponsor e sostenitori

Emozionante il momento della consegna dei regali agli allenatori da parte dei ragazzi, che li hanno ringraziati per il loro lavoro, e anche quello del conferimento delle targhe di riconoscimento agli sponsor e alle realtà che in vari modi danno un contributo al sodalizio, tra cui le Bcc e l’Auser di Barlassina e Cantù, ma anche «I sassi di Nico Base», la bella realtà fondata in memoria di Nicolò Baseggio, il 20enne seregnese, ex atleta della Sport4All, morto nel giugno 2024 a causa di un tumore al cervello, che continua a vivere e a generare amore attraverso le belle iniziative dei genitori Debora Busnelli e Maurizio Baseggio.

I progetti benefici della Sport4All

E siccome Sport4All non è solo sport, ma anche solidarietà, sono stati anche ricordati i progetti benefici tuttora in corso, tra cui l’inserimento del baskin nell’attività di sport therapy del Centro Maria Letizia Verga di Monza, per consentire a bambini e ragazzi con leucemia di praticare questo sport. Significativa la testimonianza di Marianna Natile, che proprio durante la malattia ha conosciuto il baskin e una volta guarita si è iscritta alla Sport4All.

Solidarietà, ma anche speranza nel futuro: grazie al progetto con la Fondazione Csi per il mondo l’associazione lentatese contribuirà a esportare il baskin in Madagascar, offrendo così l’opportunità di vivere un momento di crescita a chi avrà la fortuna di incontrare i bambini e ragazzi locali.

FOTO DI SERGIO ASNAGHI