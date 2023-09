La Stmicroelectronics vuole l'ex Ibm di Vimercate

Una grande azienda del territorio sarebbe pronta a insediarsi nell’area ex "Ibm" di Velasca di Vimercate.

Dal Municipio confermano che alcune trattative sono in corso, ma nulla aggiungono sui nomi. Eppure tutti gli indizi sembrano portare al colosso "Stmicroelectronics" che ha il suo quartier generale ad Agrate.

Svolta per il sito di Vimercate

Una svolta clamorosa nella vicenda dell’ex glorioso comparto di via Kennedy, che ha preso forma durante l’estate e che potrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi coronando una trattativa già avviata da tempo sotto traccia.

Da una parte la società "Vitali", proprietaria dell’area lasciata vuota dalle aziende del gruppo «Bartolini progetti», fallite, subentrate in passato alle multinazionali "Celestica" e "Ibm"; dall’altra la grande azienda che sarebbe pronta ad aprire un ulteriore sito oltre a quello già operativo nel Vimercatese.

Stabilimento da mille posti di lavoro?

Nomi al momento non se ne fanno, ma come detto il profilo, le potenzialità e le capacità portano dritti a St, multinazionale italo-francese partecipata anche dallo Stato. Quel che è certo è che l’azienda ha mostrato interesse per buona parte del sito, dove avrebbe infatti intenzione di insediare un maxi stabilimento che darebbe lavoro a diverse centinaia di persone, forse addirittura ad un migliaio.

Un vero e proprio colpaccio, se andasse in porto, per il territorio, che darebbe nuova vita ad un sito sostanzialmente morto (ad oggi operano solo alcune ditte minori in uno spazio limitato).

Tramontata l'ipotesi tedesca

Definitivamente tramontata quindi l’ipotesi di insediamento della tedesca "Progroup" . Operazione che era stata data per fatta nell’estate del 2021. Erano poi subentrati una serie di problemi tecnici e burocratici che hanno fatto... scappare i tedeschi.

La vicesindaco: "Multinazionali interessate"

Bocche cucite anche a Palazzi Trotti sul nome della multinazionale anche se la vicesindaco e assessore alla Pianificazione del territorio di Vimercate, Mariasole Mascia, conferma che qualcosa si muove.