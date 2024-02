La storia di Anacleto, il gufo del don che ora ha preso casa... in convento

C’era una volta un gufo. C’era una volta, Anacleto, e c’è ancora. Cambio di residenza per il rapace domestico di don Mirko Bellora.

L’ex responsabile della Comunità Pastorale Beata Vergine del Rosario di Vimercate e Burago Molgora ha, infatti, affidato l’ormai gufo più famoso della Brianza alle cure del convento dei frati cappuccini di Oreno.

Un regalo particolare che don Mirko aveva ricevuto da parte dei sacerdoti vicari della parrocchia di Santa Maria del Suffragio a Milano, lasciata nel 2009 per iniziare il servizio a Vimercate e Burago Molgora. Un pensiero originale che era nato proprio sulla spinta delle riflessioni portate avanti negli anni sui testi di Louis Albert Lassus.

Coinquilini quindi fino allo scorso dicembre presso la casa parrocchiale di via Santa Marta, a Vimercate. A gennaio la sistemazione del gufo reale indiano Anacleto con il trasporto della gabbia presso il parco del convento orenese, frazione dove oggi risiede anche don Mirko.

"Negli occhi dei gufi che sanno vedere nel buio, sta scritta indelebile la speranza - si legge nella lettera scritta da don Mirko al guardiano del convento - Consegno a fra Sergio e alla sua comunità come un tesoro prezioso e parlante Anacleto/a che ho custodito per ben 14 anni e che in tantissimi hanno voluto ammirare. Sono certo che porterà tanti sorrisi dei bambini e qualche domanda agli adulti. Mi raccomando, occhi di gufo e un cuore immenso!".