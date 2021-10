La storica animatrice di "Villa Teruzzi" lascia dopo più di 21 anni. Tania Sartini, colonna dell'Rsa di Concorezzo, ha detto addio alla struttura: "Troppo il dolore causato dal Covid".

21 anni, 6 mesi e 4 giorni. Lavorativamente parlando, una vita. Tanto è durata l’esperienza a «Villa Teruzzi» di Tania Sartini, storica responsabile dell’animazione all’interno dell’Rsa. Un’esperienza iniziata da giovanissima e conclusasi pochi giorni fa, quando la donna ha rassegnato le sue dimissioni. Una scelta dovuta a tanti fattori, tra cui il dolore provocato dai numerosi decessi causati dal Covid lo scorso ottobre.

"Per me non erano “semplici” ospiti dell’Rsa, ma “i miei nonni”, come amavo chiamarli - ha spiegato Tania - Fino a ottobre tutto procedeva per il meglio, ovviamente per quanto possibile visto quello che stava accadendo: poi il virus è entrato in Rsa e nel giro di pochi giorni abbiamo perso quasi la metà dei “miei nonni”. Quando sono iniziati i decessi il mio mondo è crollato".