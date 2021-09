La street artist Chiara Capobianco ha iniziato i lavori per il nuovo murales da realizzare in via Martino Bassi angolo via Pozzo Antico a Seregno. Espressione della tematica “Seregno città della musica”, l’intervento è realizzato nell’ambito del concorso “Call for Street Artist” promosso da RetiPiù.

La street artist Capobianco al lavoro a Seregno per il nuovo murales

Seregno è sempre più artistica. La street artist Chiara Capobianco ha iniziato a lavorare al nuovo murales in centro città.

Il tema questa volta è stato “Tutta l’energia della musica”, visto che l’opera sarà inaugurata in concomitanza con la XXXII edizione del Concorso Pianistico Internazionale “Ettore Pozzoli”, l’evento culturale che è uno dei simboli di Seregno.

Il successo dell’iniziativa è evidente: sono pervenute nelle scorse settimane ben 35 opere, da ogni parte d’Italia e anche dall’estero, che hanno reso la competizione di altissimo livello, cosa che ha comportato un compito assai arduo per la giuria incaricata della selezione.

Prescelta è stata infine Chiara Capobianco “Capo.bianco”, una giovane street-artist polivalente che ha saputo stupire i giurati con la sua interpretazione del tema del contest. Chiara vanta già una consolidata esperienza in contesto sia italiano che europeo, anche con opere di grandi dimensioni dove ha espresso tutto il suo talento.