La Triuggio Marching Band sfilerà alla Rose Parade

La Triuggio Marching Band (Tmb) sarà l’unico gruppo italiano ed europeo a sfilare alla «Rose Parade», la grande manifestazione istituita nel 1890 che inaugura il nuovo anno nella contea di Los Angeles.

Un percorso che è stato ufficializzato nei giorni dopo l'incontro con la presidente della «Rose Parade», Amy Wainscott, che si è svolto nella nuova sala polifunzionale di Triuggio. A fare gli onori di casa la presidente della Tmb, Graziella Corbo, che ha rivolto particolari ringraziamenti al sindaco, Pietro Cicardi, alla Banca di Credito Cooperativo rappresentata dalla consigliera Marina Riva, a Daniele Valeri, presidente Imsb (Italia Marching Show Band), a Felice Cattaneo, presidente emerito di «Imsb» e a tutti coloro che hanno contribuito a fondare la «Tmb», che l’anno prossimo festeggerà 17 anni. "Siamo davvero fieri di poter partecipare a questo evento, che sarà il 2 gennaio 2023, anche perché siamo stati scelti e saremo gli unici a rappresentare l’Italia e l’Europa - ha aggiunto Paolo Colombo, drum major - Per noi è un doppio onore".

"Diamo il benvenuto alla presidente Amy arrivata da oltreoceano - ha esordito il primo cittadino, Pietro Cicardi, durante l'incontro, poi rivolgendosi alla Triuggio Marching Band ha aggiunto - Per noi è motivo di orgoglio tutto quello che state facendo. Portate un pezzo del nostro territorio in giro per il mondo. Ringrazio tutti voi per l'impegno e...aspettiamo l'America!" Gli artisti della Tmb marceranno per 8 chilometri davanti a 700mila spettatori mentre in 30 milioni lo seguiranno da casa.