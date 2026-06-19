Avrà l’onore di essere l’unica marching band italiana presente alla grandiosa parata dell’Independence Day in programma a Philadelphia. Il 4 luglio prossimo la Triuggio Marching Band scriverà una pagina indelebile della sua storia e della tradizione musicale italiana.

La Triuggio Marching Band vola a Philadelphia per il 250esimo anniversario dell’indipendenza americana

La formazione brianzola, scelta dal comitato organizzatore, è stata invitata a partecipare alle celebrazioni del 250esimo anniversario dell’Indipendenza degli Stati Uniti d’America, una vetrina planetaria senza precedenti all’interno di uno degli eventi più significativi e attesi delle celebrazioni nazionali americane.

L’invito, ricevuto con oltre un anno di anticipo rispetto all’evento, rappresenta un eccezionale riconoscimento del percorso artistico, educativo e organizzativo sviluppato dall’associazione nel corso del tempo.

Philadelphia e una tournée negli USA

Essere presenti a Philadelphia, città simbolo della nascita degli Stati Uniti e cuore pulsante dei festeggiamenti per il bicentenario e mezzo della nazione, è un traguardo straordinario che permetterà di promuovere la cultura italiana e il territorio della Lombardia davanti a centinaia di migliaia di spettatori provenienti da ogni angolo del mondo.

La trasferta oltreoceano non si limiterà alla sfilata principale del 4 luglio. La Triuggio Marching Band sarà infatti protagonista di una vera e propria tournée che toccherà altre due storiche manifestazioni patriottiche nell’area della Pennsylvania: la Marple Newtown 4th of July Patriotic Parade e la Grand Glorious Patriotic Parade di Glenside.

Inoltre, la delegazione italiana sarà al centro dello spettacolo internazionale organizzato dalla Wamsb nell’ambito degli Usa Regional Championships. In questa prestigiosa occasione, la band presenterà un programma musicale e coreografico interamente dedicato alla grande tradizione e alla cultura del nostro Paese.

Una realtà consolidata dal 2004

Nata nel 2004, l’associazione triuggese promuove da oltre vent’anni la cultura della marching band attraverso attività artistiche, didattiche e di rappresentanza. Composta da talentuosi musicisti e dalle spettacolari color guard, la band è guidata con dedizione dalla presidente Graziella Corbo e dal responsabile musicale Paolo Colombo.

Un palmarès internazionale di prestigio

Questo nuovo successo americano si aggiunge a un palmarès internazionale già impressionante, che ha visto la band sfilare alla London New Year’s Day Parade a Londra nel 2012, allo Shanghai Tourism Festival in Cina nel 2014, alla Rome Parade nel 2018 e alla celeberrima Rose Parade di Pasadena, in California, nel 2023.

La formazione ha inoltre preso parte a festival e competizioni in una decina di nazioni europee.