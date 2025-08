esperienza

La formazione rappresenterà ufficialmente l’Italia in occasione del 250esimo anniversario dell’Indipendenza degli Stati Uniti d’America.

La Triuggio Marching Band, formazione musicale di Triuggio, volerà a Philadelphia per il 250esimo anniversario dell’Indipendenza Americana.

La Triuggio Marching Band volerà a Philadelphia

Un nuovo traguardo storico attende la Triuggio Marching Band, che a luglio del prossimo anno rappresenterà ufficialmente l’Italia in occasione del 250esimo anniversario dell’Indipendenza degli Stati Uniti d’America. L’invito, arrivato direttamente dal comitato organizzatore statunitense, sancisce il prestigio raggiunto dalla formazione brianzola a livello internazionale. La parata celebrativa, intitolata «Salute to Independence 250th Usa Celebration Parade», si svolgerà a Philadelphia, città simbolo della storia americana, e vedrà la partecipazione di decine di marching band provenienti da tutti gli Stati Uniti e da numerosi Paesi del mondo.

La soddisfazione del drum major Paolo Colombo

«Un riconoscimento straordinario per la Triuggio Marching Band, che con questo nuovo traguardo conferma la propria vocazione internazionale e la qualità del progetto musicale e formativo che porta avanti da anni» sottolinea con orgoglio il drum major Paolo Colombo.

Attiva una raccolta fondi online

Nel corso della sua storia, la Triuggio Marching Band ha partecipato a eventi di rilievo mondiale, tra cui la celebre Rose Parade di Pasadena (in California), la London New Year’s Day Parade, il prestigioso Tourism Festival di Shanghai, oltre a numerosi festival e competizioni in Francia, Germania, Spagna, Romania, Olanda, Repubblica Ceca e molte altre nazioni europee. «La partecipazione alla 250th Usa Celebration Parade rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita artistica e internazionale del gruppo - prosegue Colombo - È già attiva online una campagna di raccolta fondi promossa dalla Banca di Credito Cooperativo di Triuggio, un invito aperto a tutti gli amici, sostenitori e appassionati che desiderano contribuire concretamente ad aiutarci ad abbassare le spese di viaggio che i nostri ragazzi dovranno sostenere per prendere parte a questo evento unico». La raccolta fondi per la Triuggio Marching Band è attiva sulla piattaforma di crowdfunding «Idea Ginger». «Il conto alla rovescia è iniziato. Se sei un musicista e vuoi prendere parte a questo storico progetto, puoi unirti a noi» l’invito del drum major Paolo Colombo.

