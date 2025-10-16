Gli spazi della vecchia stazione di Cesano Maderno saranno conferiti in comodato all’azienda speciale consortile Codebri. Lo ha deciso la Giunta del sindaco Gianpiero Bocca.

La vecchia stazione assegnata al Consorzio Desio Brianza

Scaduta la concessione alla cooperativa sociale Solaris Lavoro e Ambiente, che aveva anche seguito l’importante intervento di riqualificazione dello stabile, gli spazi dell’ex stazione ferroviaria vengono affidati al Consorzio Desio Brianza, che porterà avanti attività destinate a scopi sociali e istituzionali coerentemente con quanto concordato con Ferrovienord, proprietaria dello stabile, nell’atto di comodato al Comune. Il sindaco Bocca sabato 11 ottobre, alla presentazione del comitato di quartiere Angeli della vecchia stazione, aveva di fatto anticipato la decisione che è stata formalizzata dalla Giunta martedì.

Uno spazio di inclusione e inserimento socio-lavorativo

La deliberazione dell’Esecutivo dà mandato al Consorzio Desio Brianza di attuare una coprogettazione che lo veda come capofila di un partenariato in grado di fare dell’ex stazione uno spazio di inclusione e inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità, oltre che di partecipazione della comunità cittadina.

“La vecchia stazione continuerà ad essere un luogo simbolo, legato ad un passato a cui la città guarda con affetto – commenta l’assessora alle Politiche sociali Cinzia Battaglia – Le finalità dell’affidamento al Codebri, anzitutto la promozione dell’inclusione socio-lavorativa di persone fragili e con disabilità, ne farà uno spazio di sperimentazione e innovazione sociale, dove l’incontro tra cittadini, professionisti, volontari, persone fragili e realtà associative si tradurrà in una leva per generare coesione, solidarietà e senso di appartenenza”.

La possibilità di affittare gli spazi

Il Codebri, come gli altri enti del Terzo settore partner della coprogettazione, potranno sviluppare negli spazi di corso Libertà anche propri servizi e attività, laboratori e iniziative previste sul territorio dell’Ambito, offrendo ai cittadini cesanesi l’opportunità di fruirne a Km 0. Ci sarà sempre la possibilità per le realtà pubbliche e private che ne faranno richiesta di affittare gli spazi per iniziative, eventi sociali, culturali e percorsi di formazione.

Un riparo confortevole ai cittadini in attesa al passaggio a livello

Tra le finalità del progetto c’è una novità voluta dall’Amministrazione comunale, quella di offrire un riparo confortevole nell’ex stazione ai cittadini che sono in attesa al passaggio a livello, nelle more della realizzazione del sovrappasso ciclopedonale che sarà realizzato nel 2026 e consegnato a inizio 2027.

La gestione degli spazi e i costi dei progetti dovranno essere finanziati reinvestendo gli utili delle eventuali attività commerciali implementate negli spazi di corso Libertà o attraverso la partecipazione a bandi pubblici.