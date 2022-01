La viabilità cambia a Veduggio: parte il senso unico in corso Milano

Novità

Da domani la strada potrà essere percorsa solo in salita, da via Piave verso via Vittorio Veneto

Partirà ufficialmente domani, venerdì 28 gennaio 2022, il senso unico in corso Milano, a Veduggio con Colzano. Il cambio di viabilità sarà introdotto in via sperimentale e obbligherà i mezzi a percorrere la strada in salita, da via Piave verso via Vittorio Veneto.

"Stop" al posteggio selvaggio

Se ne era iniziato a parlare quest’estate ma poi il progetto era stato rinviato a più riprese fino alla sua concretizzazione prevista per domani. L’obiettivo dell’Esecutivo del sindaco Luigi Dittonghi è garantire una maggiore sicurezza, quella che su corso Milano, con l’attuale doppio senso di marcia, è messa a rischio dal posteggio «selvaggio» dovuto al ridotto numero di stalli nella zona a fronte dei tanti dipendenti e clienti delle importanti attività che si affacciano sulla via, ufficio postale in testa. Con la conseguente riduzione del calibro stradale che rende difficoltoso, se non impossibile, il passaggio contemporaneo di due auto, in discesa e salita.

Divieto per i camion

Introdotto il senso unico, i veicoli provenienti dalla Valassina saranno costretti a tirare dritto verso piazza Italia: è stato quindi necessario rafforzare il divieto di transito ai camion già attivo nel cuore del paese con nuovi cartelli posizionati in via Verdi, in modo da evitare che i «bisonti» restino «incastrati». Modificato anche il percorso dello scuolabus diretto alla scuola secondaria di primo grado di Renate.