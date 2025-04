La vincitrice di X Factor Mimì Caruso aprirà la terza edizione del Festival dei Giovani

Arcore stizza l'occhio ai giovani e lo fa con la terza edizione del Festival dedicato alle nuove generazioni che si preannuncia un evento unico nel suo genere e ricco di eventi. La kermesse artistica prenderà il via il prossimo 9 maggio con "Hello Festival", uno spettacolo di danza e musica al Cineteatro Nuovo (organizzato da Dance Galery di Gisella Pezzaglia con la consulenza musicale di Cristina Dominguez) che vedrà la presenza di Mimì Caruso, vincitrice di X Factor.

Il Festival si concluderà il 7 giugno nel giardino della scuola media Stoppani con il tradizionale "Gran Ballo degli studenti". Nel mezzo 33 eventi per tutti i gusti. La kermsse è stata presentata oggi pomeriggio, mercoledì 30 aprile, in Municipio, alla presenza dell'assessore alla Cultura Evi De Marco.

Presenti alla conferenza stampa il sindaco Maurizio Bono, l'assessore Evi De Marco, il parroco don Virginio Vergani, il direttore artistico del Cineteatro Nuovo di Arcore Gianni Spinelli, oltre al consigliere comunale di maggioranza Marcello Renzella. Presente anche Gisella Pezzaglia, in rappresentanza di Dance Gallery di Arcore.

"I giovani, il nostro futuro al centro dell'attenzione"

"Nato come esperimento pedagogico basato sulle mie personali competenze di musicista e docente, consapevole dei benefici che lo studio della musica possa procurare sui ragazzi che si impegnino nello studio di uno strumento, il Festival è maturato sviluppando sempre più il pensiero ad esso sotteso - ha sottolineato l'assessore De Marco - L'idea cardine è che ai ragazzi vanno dati stimoli, opportunità di impegno e di valorizzazione dei propri talenti indicando loro delle strade, ambiti in cui cimentarsi per ampliare i propri orizzonti culturali ed arricchire le loro conoscenze. Quindi sicuramente la Musica sia classica che leggera , sia suonata che ascoltata, vissuta come un piacevole hobby o qualcosa di più importante che possa diventare una professione".

Salirà sul palco anche la vincitrice del premio lirico internazionale dedicato a Puccini

Tanti i momenti musicali che coinvolgeranno i giovani, sulla scia del premio lirico internazionale dedicato a Puccini che ha visto vincitrice

una giovanissima interprete Aigerim Altynbek che si esibirà in un recital durante il Festival. Sempre per la lirica è in programma il concerto di giovanissimi artisti della scuola Canto Alato di Milano, mentre per la musica strumentale ci sarà una importante lezione concerto del Maestro Pierluigi Camicia offerta al Festival dal Circuito di Brianza classica, e il concerto di un trio chitarristico di giovanissimi interpreti (Giulio Frigerio , Giorgia Cammarota e Riccardo Spolti) in Cascina del Bruno.

"Numerose le esibizioni dei ragazzini studenti delle Scuole di Musica e danza di Arcore e dintorni come la Music Academy, l'Associazione Crescere Insieme, la Dance Gallery di Gisella Pezzaglia , la scuola di Musica di Lesmo del M. Gianmaria Bellisario -ha continuato De Marco - Sempre per le scuole segnalo l'importante contributo delle nostre due scuole Medie Stoppani e Santa Dorotea con i loro spettacoli che vedranno tanta partecipazione di famiglie entusiaste di vedere sul palco del nostro Teatro Nuovo i nostri studenti".

Il programma del Festival

Ritornano le audizioni di Casa Sanremo

Per chi invece vorrà cimentarsi nel mondo dello spettacolo ritorneranno a grande richiesta le audizioni di Casa Sanremo. Ma quest'anno lo staff diretto dal maestro Ciro Barbato si amplia grazie all'iniziativa del Campus di Casa Sanremo che si svolge ormai come vera e propria Scuola di Musica, Danza e Spettacolo al Palafiori e di cui Arcore godrà di un piccolo spazio Workshop in cui i ragazzi oltre ad imparare avranno l'opportunità di vincere una borsa di studio e di partecipare anche alle selezioni di NewYork Canta.

Ci sarà spazio anche per il teatro