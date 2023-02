L'abbraccio della Comunità Pastorale al cardinal Bagnasco nella Giornata della Vita

Una visita dal sapore davvero speciale fatta di momenti sacri, ma anche di grande emozione. Festa nel fine settimana per il cardinal Angelo Bagnasco, ex presidente della Cei, ospite della Comunità Pastorale Santa Maria Assunta di Lesmo, Camparada e Correzzana, invitato per chiudere le celebrazioni legate alle reliquie del giovane beato Carlo Acutis e celebrare la Giornata della Vita.

Il cardinal Bagnasco alla Lega del Filo d'Oro

La prima tappa a Lesmo si è tenuta sabato pomeriggio in via Stazione, dove Bagnasco ha incontrato gli ospiti, i volontari e il personale della Lega del Filo d’Oro. Un momento veramente forte, vissuto con grande partecipazione dal direttore della struttura, Andrea Bosis, che ha voluto personalmente accogliere e ringraziare il cardinale per una visita molto più che gradita e assolutamente non scontata. In questa occasione sono state ricordate le figure dei volontari, che lo stesso Bagnasco ha definito "non solo delle preziose risorse per la Lega del Filo d’Oro, ma dei veri angeli custodi per le tante per le persone sordocieche che nella struttura hanno trovato una seconda grande famiglia".

L'abbraccio della Comunità Pastorale

Domenica, invece, la giornata clou in occasione della Giornata della Vita. E’ stato proprio Bagnasco a tenere a battesimo le nuove famiglie con la tradizionale benedizione delle coppie oggi in attesa di un figlio. Presenti, nelle prime file, anche il sindaco di Lesmo Francesco Montorio, di Camparada Mariangela Beretta e il sindaco di Correzzana Marco Beretta, tutti accompagnati dai rispettivi vice:

"Ringrazio il parroco don Mauro Viganò, don Stefano Borri, i sacerdoti e tutta la comunità per la straordinaria accoglienza che mi avete riservato - le parole del cardinal Bagnasco, ormai “di casa” a Lesmo dopo la visita dello scorso anno - E complimenti alle famiglie, in particolare a tutte coloro che attendono l’arrivo di una nuova creatura. Voi, cari genitori, fate i miracoli. La vita è un dono di Dio, ma è anche vero che per offrirlo si serve del vostro amore. E quindi anche voi, insieme a Lui, siete autori di questo bellissimo miracolo. Tutti noi siamo famiglia e questo è l’aspetto fondamentale: perché più essa è coesa, unita, e migliori saranno la nostra società e la nostra Chiesa".

La festa in oratorio con le famiglie

Al termine della celebrazione Bagnasco si è intrattenuto per salutare personalmente tutti i fedeli presenti. Nel pomeriggio, invece, l’ultimo momento di questo fine settimana speciale: l'incontro con le famiglie della scuola San Desiderio di Correzzana e il lancio dei palloncini colorati come gesto benaugurante nei confronti della vita stessa.